Ученый Карсон допустил гибель членов экипажа пропавшего батискафа «Титан»

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В батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, может уже закончиться кислород
Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон выразил опасение, что в потерянном в Атлантическом океане батискафе «Титан» возможно закончился кислород.
Профессор отметил, что если члены экипажа способны сохранять спокойствие или проводят много времени во сне, это могло бы помочь им сэкономить кислород.
Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
«С тяжелым сердцем признаю, что вероятность того, что у них либо кончился кислород, либо его уровень опустился до критического минимума, довольно высока. Нужно понимать, что эти люди находятся в состоянии высокого стресса, их дыхание учащено, и, вероятно, расход кислорода увеличен», — приводит слова Карсона Fox News.
Ранее британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
Артем Кузьмин