Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

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Израильская армия нанесла удары по лагерям с беженцами в секторе Газа. Конфликт в регионе продолжает разрастаться, стороны наносят обоюдные массированные удары и берут заложников в плен. Власти Палестины обеспокоены ситуацией с нехваткой медицинского оборудования и лекарств. Редакция «Радио 1» расскажет, где прошли марши в поддержку сектора Газа и почему Израиль намерены признать страной-террористом.
Палестина и Израиль: война 2023
Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в острую фазу 7 октября, когда израильские территории подверглись беспрецедентной по своему масштабу атаке со стороны группировки ХАМАС. Военные объекты и ряд районов Израиля были взяты под контроль палестинскими боевиками. В свою очередь, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала проведение военной операции на территории сектора Газа.
ЦАХАЛ назвал условие прекращения войны с ХАМАС
Пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия обороны страны продолжает готовиться к проведению наземной операции в секторе Газа. По его словам, война закончится, если члены группировки ХАМАС добровольно сдадутся и освободят заложников. Наземное вторжение неизбежно, если боевики не выйдут из укрытий, замаскированных мирными жителями, заявил Конрикус.
Израиль ударил по беженцам
Израильская армия нанесла ракетный удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В результате атаки погибли 30 человек, сообщает Al Jazeera, ссылаясь на данные МВД Газы. Большинство из погибших ― дети и женщины. В министерстве также сообщили, что больницы Газы находятся в условиях острой нужды в медикаментах и оборудовании, что не позволяет должным образом оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате массированных ударов израильской армии.
Израиль нанес удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
Вблизи больницы Аль-Кудс и медицинского комплекса Аль-Шифа, где находятся раненые, прозвучали взрывы. Израильская армия выпустила несколько ракет, которые ударили рядом с медицинскими учреждениями, сообщило палестинское агентство WAFA.
Израиль потребовали объявить террористом
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что за устроенный в секторе Газа геноцид, Израиль нужно признать страной-террористом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По словам экс-главы государства, соответствующее предложение уже направлено правительству Боливии на рассмотрение.
Последние новости войны в Израиле
ЦАХАЛ сообщили об ударах по более чем 300 объектам в секторе Газа за минувшие сутки.
Более 50 отрядов самообороны сформированы в Израиле из-за обострения конфликта. В Министерстве нацбезопасности страны сообщили, что в настоящее время под контролем израильской полиции организуются формирования и их участники обучаются ведению военных действий.
Белый дом распространил заявление Италии, Канады, Франции, Великобритании и ФРГ, в котором страны договорились координировать действия по обеспечению сектора Газа гуманитарной помощью.
В столице Ливана прошел марш в поддержку жителей Палестины. Митинг также состоялся в Стокгольме, где протестующие требовали прекратить обстрелы сектора Газа.
Названо число пленных израильтян в секторе Газа
По словам представителей армии обороны Израиля, в заложниках у боевиков группировки ХАМАС находится 222 человека. ЦАХАЛ удерживает не менее 1 тысячи пленных. Среди заложников есть убитые и раненые.
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Анастасия Крестьянова