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Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

Последние новости и события войны Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:20
Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израильская армия нанесла удары по лагерям с беженцами в секторе Газа. Конфликт в регионе продолжает разрастаться, стороны наносят обоюдные массированные удары и берут заложников в плен. Власти Палестины обеспокоены ситуацией с нехваткой медицинского оборудования и лекарств. Редакция «Радио 1» расскажет, где прошли марши в поддержку сектора Газа и почему Израиль намерены признать страной-террористом.

Палестина и Израиль: война 2023


Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в острую фазу 7 октября, когда израильские территории подверглись беспрецедентной по своему масштабу атаке со стороны группировки ХАМАС. Военные объекты и ряд районов Израиля были взяты под контроль палестинскими боевиками. В свою очередь, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала проведение военной операции на территории сектора Газа.

ЦАХАЛ назвал условие прекращения войны с ХАМАС


Пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия обороны страны продолжает готовиться к проведению наземной операции в секторе Газа. По его словам, война закончится, если члены группировки ХАМАС добровольно сдадутся и освободят заложников. Наземное вторжение неизбежно, если боевики не выйдут из укрытий, замаскированных мирными жителями, заявил Конрикус.


Израиль ударил по беженцам


Израильская армия нанесла ракетный удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В результате атаки погибли 30 человек, сообщает Al Jazeera, ссылаясь на данные МВД Газы. Большинство из погибших ― дети и женщины. В министерстве также сообщили, что больницы Газы находятся в условиях острой нужды в медикаментах и оборудовании, что не позволяет должным образом оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате массированных ударов израильской армии.


Израиль нанес удары рядом с двумя больницами в секторе Газа


Вблизи больницы Аль-Кудс и медицинского комплекса Аль-Шифа, где находятся раненые, прозвучали взрывы. Израильская армия выпустила несколько ракет, которые ударили рядом с медицинскими учреждениями, сообщило палестинское агентство WAFA.


Израиль потребовали объявить террористом


Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что за устроенный в секторе Газа геноцид, Израиль нужно признать страной-террористом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По словам экс-главы государства, соответствующее предложение уже направлено правительству Боливии на рассмотрение.


Последние новости войны в Израиле


ЦАХАЛ сообщили об ударах по более чем 300 объектам в секторе Газа за минувшие сутки.

Более 50 отрядов самообороны сформированы в Израиле из-за обострения конфликта. В Министерстве нацбезопасности страны сообщили, что в настоящее время под контролем израильской полиции организуются формирования и их участники обучаются ведению военных действий.

Белый дом распространил заявление Италии, Канады, Франции, Великобритании и ФРГ, в котором страны договорились координировать действия по обеспечению сектора Газа гуманитарной помощью.

В столице Ливана прошел марш в поддержку жителей Палестины. Митинг также состоялся в Стокгольме, где протестующие требовали прекратить обстрелы сектора Газа.


Названо число пленных израильтян в секторе Газа


По словам представителей армии обороны Израиля, в заложниках у боевиков группировки ХАМАС находится 222 человека. ЦАХАЛ удерживает не менее 1 тысячи пленных. Среди заложников есть убитые и раненые.

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Имя экоактивистки Греты Тунберг удалят из всех израильских учебников
23 октября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг будет удалено из всех школьных учебников в Израиле. Такое решение было принято израильским министерством образования после того, как она организовала и провела онлайн-акцию в поддержку Палестины.
В ведомстве подчеркнули, что такая позиция Тунберг лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, передает портал Ynet. Также она не может более служить примером для подражания израильским школьникам.

Грета Тунберг опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) пост в защиту и поддержку жителей Палестины. Она призвала прекратить кровопролитный конфликт, в котором гибнут мирные люди и дети. После этого выступления представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар зявил, что те, кто поддерживает Тунберг, одобряет и поддерживает также и терроризм.

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Солнечногорские хирурги спасли жизнь напоровшегося на нож грибника
23 октября 2023, 11:12

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли грибника с ножевым ранением в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 74-летний раненый. Мужчина рассказал, что пошёл за грибами с большим кухонным ножом, но по неосторожности споткнулся о дерево и напоролся на нож. 
 
Рентген выявил пневмоторакс – патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких и при дыхании. Хирурги провели дренирование плевральной полости, эмфизема сошла, и лёгкое расправилось. 
 
Операция длилась всего 20 минут. Кровопотеря составила 400мл. Рана зажила быстро. При выписке хирурги напомнили пациенту о необходимости соблюдения техники безопасности.
 
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#московская область
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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в закон о выборах президента РФ
23 октября 2023, 11:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламентской палате во втором чтении принять законопроект о положениях закона о выборах президента РФ.
На рассмотрение палаты документ, уточняющий закон о выборах президента, был внесён в октябре. С предложением выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенников и Андрей Клишас. 

Отмечается, что 17 октября законопроект был принят в первом чтении. Второе ожидается 24 октября. 

Напомним, что согласно избирательному законодательству, выборы главы государства состоятся в марте 2024 года. Точная дата проведения голосования будет озвучена Совфедом в декабре этого года. 

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#госдума
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Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа
NYT: Израиль откладывал наземную операцию в Газе из-за переговоров по заложникам
23 октября 2023, 11:10

Фото: istock / e-crow

Израильские власти уже несколько раз откладывали наземную операцию в секторе Газа. Причиной этому стали переговоры с ХАМАС. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Минобороны Израиля.
Чиновники рассказали NYT, что не в курсе о причинах переноса, но двое их четверых связали это решение с ходом переговоров о пленниках.

Ранее Армия Израиля сообщила о количестве заложников, удерживаемых в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
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#министр
#чиновники
#минобороны
#переговоры
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Израиль удерживает в плену не менее тысячи сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:09

Фото: istockphoto/e-crow

В руках израильских военных находится не менее тысячи пленных сторонников и участников движения ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По его словам, также в руках ЦАХАЛ немало тел убитых боевиков, передает ТАСС. По его словам, подтвержденное количество израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет 222 человека. Ранее сообщалось, что возможность прекращения огня для обмена пленными конфликтующие стороны не рассматривают.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

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#израиль
#военные
#армия
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#операции
#сектор газа
#хамас
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Турция и Азербайджан начали первые военные учения на территории Нагорного Карабаха
В Карабахе и Нахичеване стартовали первые азербайджано-турецкие военные учения
23 октября 2023, 10:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Нагорном Карабахе и Нахичевани впервые начались совместные азербайджано-турецкие военные учения. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Учениям присвоено имя основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Военнослужащие азербайджанской армии и Вооружённых сил Турции будут отрабатывать слаженность родов войск с учётом современных методов ведения боёв. Также будут выполняться тренировочные задания по применению артиллерии, сбору понтонных переправ через водоёмы и другое.

Уточняется, что в учениях примут участие порядка трёх тысяч военнослужащих, а также несколько сотен единиц боевой техники.

Учения нацелены на повышение профессиональной подготовки военных Турции и Азербайджана и на обмен опытом.

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#турция
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#нагорный карабах
#учения
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Израильский президент Герцог сделал неожиданное заявление по ХАМАС
Президент Израиля Герцог: У ХАМАС была инструкция по изготовлению химоружия
23 октября 2023, 09:41

Фото: istockphoto/zabelin

Во время вторжения в Израиль боевики военного крыла палестинского исламского движения ХАМАС имели при себе все необходимое для создания химического оружия. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог.
Эти слова израильского лидера приводит телеканал Sky News. По словам журналистов, заявление Герцога ни подтвердить, ни опровергнуть пока не удалось. По его словам, у одного из убитых на территории кибуца Беэри боевиков были найдены подробные инструкции для изготовления примитивного кустарного химического оружия с применением цианида.

Президент Израиля показал бумаги с рисунками, чертежами и пояснениями, по его словам, при надлежащие «Аль-Каиде»*. Также Герцог не исключил, что здесь замешан ИГИЛ*.

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#оружие
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Премьер Японии рассказал, как будет решать территориальный спор с Россией
Премьер Кисида: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией
23 октября 2023, 08:57

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с РФ. С таким заявление выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пленарного заседании нижней палаты парламента.

«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии. Однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — заявил Кисида.
Из всей речи Кисиды отношениям с РФ была выделена только одна фраза.  В выступлении глава кабмина Японии также подверг критике действия России на Украине.

Напомним, что РФ и Япония все еще не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Основной проблемой двух стран является спорная территория Курильских островов.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что в Европе может случиться раскол из-за антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заявление
#рф
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Банки прокомментировали законопроект о доступе спецслужб к базам данных
Банки выступили против предоставления спецслужбам данных клиентов
23 октября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Nattakorn Maneerat

В августе 2023 года в Государственную думы был внесен на рассмотрение законопроект о предоставлении силовым структурам права доступа к клиентским базам данных банков. Российские банки не поддержали эту инициативу.
Ассоциация банков России (АБР) направила соответствующее письмо в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, сообщает «РБК». 

По мнению авторов письма, предлагаемый законопроект входит в противоречие с действующими нормами законодательства о режимах защиты охраняемой законом тайны. Также его принятие может привести к нарушению конституционных прав граждан России. Кроме того, неограниченный и неконтролируемый доступ спецслужб к базам данных повлечет за собой риски для информационной безопасности. В заключение в письме говорится, что выполнение банками новых требований приведет к значительному росту трудозатрат и издержек.

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