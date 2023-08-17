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Администрация США вливает в Украину огромное количество денег, пренебрегая интересами американских граждан, заявил глава «Фонда наследия» Кевин Робертс в интервью The Hill.
«Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона», - прокомментировал ситуацию Робертс.
По мнению эксперта, удары украинских беспилотников по инфраструктуре РФ говорят о том, что Киев хочет напасть на Москву, а не защититься, что может привести мир к ядерной войне.
Роберт призвал американских политиков задуматься над целесообразностью вливания огромных средств в разжигание конфликта, в то время как в деньгах нуждаются простые граждане США.
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Евгения Парфентьева