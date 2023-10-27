Удары Израиля по Газе мешают ХАМАС освободить всех гражданских заложников

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ХАМАС готов освободить всех гражданских заложников, находящихся в секторе Газа. Но постоянные ракетные и бомбовые удары Израиля по территории анклава не позволяют это сделать.
Ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) высказывали опасения, что наземная операция в секторе Газа может быть отложена или вовсе отменена. На такой шаг правительство еврейского государства может пойти, так как представители ХАМАС идут на частичные уступки и отпускают заложников.
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Александр Бойцов