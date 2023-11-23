Уехавшие в ЕС украинцы могут никогда не вернуться на родину

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В Киеве опасаются, что уехавшие в Европу украинцы уже никогда не вернутся на родину. Об этом в интервью журналисту издания Financial Times рассказали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов.
«Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения», - пишет журналист.
По информации издания, сейчас в странах Европы находится от 5 до 6 млн граждан Украины. При этом один из членов НКО предположил, что порядка 7 млн украинцев начнут в Европе новую жизнь и уже не вернутся на Украину.
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