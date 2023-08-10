Угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется

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ВСУ осуществляют попытки атак на Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Ранее, Балицкий заявил, что риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю. Он также добавил, что все угрозы будут устранены.
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Анастасия Крестьянова