Украина договорилась с Польшей и Словакией по вопросу поставок зерна

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Недавно Украина подала иск во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии из-за односторонних запретов на ввоз украинского зерна. теперь сообщается, что с двумя из этих государств Украина сумела договориться.
С польскими коллегами министр агрополитики также провел переговоры. О конкретных результатах онлайн-встречи не сообщается, но появилась информация, что министры договорились найти решение проблемы, которое будет учитывать интересы обоих стран.
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Александр Бойцов