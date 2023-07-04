Украина хочет получить другие типы самолетов от Запада

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Украина желает получить другие самолеты от западных государств, кроме американских F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя воздушных сил Юрия Игната.
«Украина рассматривает возможности поставок иной западной авиатехники, помимо F-16, которая могла бы приумножить возможности воздушных сил», - подчеркнул Игнат.
По его словам, все необходимые запросы в адрес партнеров уже были оформлены. Он выразил уверенность в том, что палубные истребители-бомбардировщики F-18, всепогодные истребители четвертого поколения F-15, а также многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon американского производства обладают более серьезными возможностями, чем тот же F-16.
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