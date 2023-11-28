Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву

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Украина и Италия начали переговоры на тему гарантий безопасности Киева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Офис украинского президента.
«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства (Ермака - прим.ред.) начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности», — заявили в Офисе Зеленского.Украинскую делегацию возглавил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он заявил, что Украина консультируется со всеми государствами «Большой семерки» (G7). Отмечается, что в 2024 году Италия будет председательствовать в объединении.
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Алина Юрчак