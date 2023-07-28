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Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин а полях саммита Россия-Африка.
«Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются от переговоров, включая и вопросы безопасности», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта с Украиной.
«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», - подметил Песков.
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Евгения Парфентьева