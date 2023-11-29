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Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год

Столтенберг: Украина и НАТО подписали программу на 2024 год по подготовке ВСУ
29 ноября 2023, 15:56
Фото: istock / Vlad Yushinov

Фото: istock / Vlad Yushinov

НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и блока.Столтенберг отметил, что соглашение также предусматривает выполнение Киевом тех условий, которые необходимы для того, чтобы стать членом НАТО.

В рамках программы, в будущем году будет проведена реформа в части военных закупок для Украины. Генсек НАТО добавил, что союзники Киева, которые направляют ему вооружение и денежные средства, должны быть готовы к длительным военным действиям.

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«На какие деньги?»: На Украине заявили о невозможности самостоятельно восстановиться
Политолог Дмитрий Журавлев: Украина не сможет восстановиться самостоятельно
29 ноября 2023, 16:49

Фото: istock / JARAMA

Украина не сможет самостоятельно восстановиться после окончания конфликта, так как у страны для этого не хватит ресурсов и рабочей силы. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с изданием «Лента.ру».
Помимо этого, возникает вопрос о целесообразности  восстановления ряда секторов.

«Прежде всего, полного восстановления Украины не будет, потому что часть территорий ей уже не принадлежит. С одной стороны, это упрощает задачу для Украины. С другой — восстанавливать это придется нам»,  — отметил Журавлев.
Политолог задался вопросом, на какие деньги Киев собирается восстанавливать государство. Он заявил, что, скорее всего, замороженные активы РФ перейдут украинцам, но деньги не могут работать и заниматься восстановлением страны. А то, кто мог бы это делать, находятся в странах Восточной Европы.

Ранее советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не предполагает проведение мирных переговоров с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россию исключили из организации по запрещению химического оружия
Россию лишили места в Исполнительном совете ОЗХО
29 ноября 2023, 16:25

Фото: iStock/happyphoton

Россия потеряла свое место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом организация написала на своей странице в социальной сети Х.
Своего места в совете Россия лишилась по результатам голосования, проведенного странами-членами организации в ходе 28-й Конференции государств. Россия получила 65 голосов, в то время как необходимо было набрать 66. В сообщении организации говорится, что в исполнительном совете места получили Польша, Украина и Литва. 

ОЗХО была создана в 1997 году. Ее деятельность направлена на оказание помощи государствам в части защиты от воздействия химического оружия, а также ликвидацию его запасов, и контроль за его применением. 

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#всу
#оружие
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В ОП Украины отрицают, что конфликт мог закончиться ещё весной 2022 года
29 ноября 2023, 16:10

Фото: iStock/3dmitry

В офисе президента Украине отрицают информацию лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который заявил, что в марте 2022 года Украина и Россия могли заключить мирный договор на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Ни в феврале/марте 2022 года, ни в любое другое время, ни, тем более, сегодня никаких «реальных переговоров о мире» не было и не могло быть. Не нужно жить в иллюзиях. Россия никогда не вела переговоры – она ультимативно требовала признать ее право убивать», - заявил Подоляк.

По его словам, своими разговорами о готовности к мирным переговорам Москва хочет получить паузу в конфликте, чтобы подготовиться к новому этапу спецоперации.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдет на переговоры, если не потерпит поражение.

Напомним, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО.

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Политолог Блохин: «США пытаются сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги»
29 ноября 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/TheaDesign

Политолога Константина Блохина заявил, что по мере усиления КНР всё больше стран региона, настроенных проамерикански, будут постепенно занимать прокитайскую позицию.
В связи с этим, считает эксперт, США именно сейчас стараются спровоцировать Китай на резкие действия, чтобы не допустить этого.

«Китай занимает выжидательную позицию, ему сейчас невыгодно идти на прямую конфронтацию с США. Время работает на Пекин — КНР с каждым годом становится сильнее, а США слабеют, поэтому американцы пытаются именно сейчас спровоцировать Китай на резкие шаги», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Блохин.

По мнению эксперта, вопрос Тайваня хоть и является для Пекина важным, но решать его силовым методом Китай не будет, а применит, скорее всего, экономические и политические рычаги притяжения острова к себе.

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#политолог
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Стало известно, чем для Молдавии обернётся вступление в Евросоюз
Политик Шор: Молдавия потеряет нейтральный статус, если вступит в ЕС
29 ноября 2023, 15:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Молдавия потеряет нейтральный статус, если вступит в Евросоюз. Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер запрещённой на территории страны партии «Шор», против вхождения страны в состав ЕС Илан Шор.
По его словам, для Молдавии важно сохранить закреплённый в конституции нейтралитет, который позволяет сотрудничать как со странами Востока, так и с Западом, исходя из национальных интересов. А в случае вступления в Евросоюз, на страну будет наложен ряд ограничений, исходя из политики Союза. 

Шор убеждён, что Молдавия не должна принимать условия и ограждать себя рамками, которые навязаны извне. 

Молдавский политик заявил, что страна самостоятельно может построить свободу, суверенитет и благосостояние, а не зависеть от чужих обещаний, которые никогда не будут выполнены. 

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#молдова
#евросоюз
#политика
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В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и Америкой
МИД Казахстана: Связи с США и ЕС помогают стране защищать независимость
29 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto/freedarst

Развивающиеся отношения Казахстана с США и ЕС помогают стране отстаивать свою независимость. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Роман Василенко, приводит его слова Politico.
В интервью американскому изданию он сообщил, что в регионе прежде доминировали Россия и Китай, однако в настоящее время, Казахстан выстраивает отношения с другими партнерами, в чем ему помогают ЕС и Америка. Василенко добавил, что Астана намерена продолжать отношения с Москвой, но при этом, хочет оставаться независимой. 

Прежде президент России Владимир Путин подписал с лидером Казахстана совместное соглашение, в котором стороны утвердили план действий на последующие два года в части развития двусторонних отношений. 

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#казахстан
#владимир путин
#китай
#отношения
#ес
#сша
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Сборная Подмосковья стала призером на Всероссийском чемпионате «Профессионалы»
29 ноября 2023, 15:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

23 медали завоевала сборная Подмосковья на Всероссийском чемпионате «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Санкт-Петербурге прошел финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В приняли участи свыше 700 конкурсантов из 62 регионов страны. 

Всего в финале участники боролись за победу в 55 компетенциях разных возрастных категорий. Подмосковные представители участвовали в 23 компетенциях, пять из которых в категории юниоры. 

По итогам конкурса Московская область завоевала 13 медалей в категориях выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы, мехатроника, промышленная механика и монтаж, сервис на воздушном транспорте, а также мобильная робототехника.

Также в компетенциях пожарная безопасность и промышленная автоматика было выиграно шесть серебряных медалей. Кроме этого, ​бронзовыми призерами участники из Подмосковья стали в номинациях мобильная робототехника, программные решения для бизнеса и промышленная автоматика.

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#московская область
#пожарная безопасность
#страны
#сервис
#конкурс
#профессии
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Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия
Блинкен: Союзники обеспечат Киев и оборонительным, и наступательным вооружением
29 ноября 2023, 15:36

Фото: istock / alexkich

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что союзники Киева буду продолжать поставки как оборонительных, так и наступательных вооружений на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы намерены обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое не только для защиты, но и чтобы вернуть территории, отнятые Россией», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что  Энтони Блинкен «был ошеломлен и недоволен» словами президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поставки
#блинкен
#всу
#сша
#вооружение
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Блинкен надеется, что конгресс США в ближайшее время одобрит средства для Киева
29 ноября 2023, 15:31

Фото: iStock/Andrii Atanov

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что конгресс в ближайшее время одобрит финансирование Украины.
Отмечается, что речь идёт о дополнительном бюджетном запросе президента страны Джо Байдена, который находится в стадии одобрения. 

Блинкен добавил, что деньги, направленные на нынешнюю оборону Украины, помогут страну сдерживать атаки в будущем. 

По словам госсекретаря, он не получал сообщений от представителей стран НАТО об усталости от поддержки Украины. Главная цель у союзников по альянсу – обеспечение самостоятельности Украины в военном, экономическом и демократическом планах. 

Ранее конгрессмен Майкл Тернер заявил, что пакет помощи Украине и Израилю вряд ли будет одобрен до конца текущего года, поскольку в настоящее время США обеспокоены ситуацией на южной границе государства, где требуется обеспечить безопасность. 

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