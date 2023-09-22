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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США займутся созданием общей оборонной экосистемы. Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.
Зеленский сообщил, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном для производства необходимого вооружения. Он заявил о дальнейших планах по созданию новой оборонной экосистемы и укрепления сотрудничества для защиты свободы и жизни.
Президент Украины также сообщил, что в рамках данной системы появится новые промышленные базы и новые рабочие места.
Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявлял, что провал украинского лидера в Соединенных Штатах свидетельствует о ближайшем завершении конфликта. Дрейвен заверил, что визит Зеленского в Вашингтон и его выступление в ГА ООН свидетельствуют о потери интереса к лидеру Украины.
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Президент Украины также сообщил, что в рамках данной системы появится новые промышленные базы и новые рабочие места.
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Алина Юрчак