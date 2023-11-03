Украина молит Европу не бросать ее «на произвол судьбы»

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Украинские чиновники просят своих европейских коллег не бросать Киев и продолжать его поддерживать, об этом пишет Politico.
«Высокопоставленные украинские политики призвали Европу не бросать их страну на произвол судьбы после того, как премьер-министр Италии во время телефонного разговора с пранкерами нечаянно проговорилась, что лидеры континента начинают уставать от вооруженного конфликта, особенно после неубедительного контрнаступления ВСУ», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
Напомним, ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Италии Джордже Мелони, представившись высокопоставленным африканским политиком. В разговоре с блогерами Малони призналась, что Вооруженные силы Украины не добились совершенно никаких успехов за пять месяцев своего контрнаступления.
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Евгения Парфентьева