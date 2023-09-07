Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты

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Украина получила возможность и уже начала экспортировать зерно, используя хорватские порты. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свиреденко.
«Благодарим за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сообщила министр.
Она уточнила, что в Киеве придают данному логистическому маршруту особенное значение, которые можно будет использовать для торговли между Хорватией и Украиной после окончания конфликта с Россией.
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