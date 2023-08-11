Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией

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Украина приступила к переговорам с Великобританией по гарантиям безопасности для страны. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, переговоры с Великобританией поспособствуют формированию обороноспособности Украины. Он также назвал представителей Британии партнерами и друзьями.
В ходе переговоров, будут обсуждены гарантии безопасности Украины, которые могла бы предоставить британская сторона.
Ранее, издание El Mundo сообщило, что США могут поставить Украине новую технику, когда будет уже слишком поздно и наступление завершится.
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Анастасия Крестьянова