Украина начала переговоры с Францией о гарантиях безопасности

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Власти Украины начали двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с Францией, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. По его поручению в четверг, 19 октября, уже состоялся первый раунд переговоров.
Переговорную группу от Украины возглавил заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква. Кроме него, туда также вошли ещё один замглавы офиса президента Роман Машовец и первый замглавы Минобороны Украины Александр Павлюк.
Согласно пресс-релизу, стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по этому вопросу на ближайшее время.
Франция стала уже пятой страной G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которой Украина ведет переговоры по этой теме. Напомним, что в июле этого о гарантиях безопасности для Украины заговорили и в НАТО: в Вильнюсе также была подписана соответствующая резолюция.
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Согласно пресс-релизу, стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по этому вопросу на ближайшее время.
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Артем Путинцев