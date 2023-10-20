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Украина начала переговоры с Францией о гарантиях безопасности

20 октября 2023, 05:10
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Власти Украины начали двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с Францией, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. По его поручению в четверг, 19 октября, уже состоялся первый раунд переговоров.
Переговорную группу от Украины возглавил заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква. Кроме него, туда также вошли ещё один замглавы офиса президента Роман Машовец и первый замглавы Минобороны Украины Александр Павлюк.

Согласно пресс-релизу, стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по этому вопросу на ближайшее время.


Франция стала уже пятой страной G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которой Украина ведет переговоры по этой теме. Напомним, что в июле этого о гарантиях безопасности для Украины заговорили и в НАТО: в Вильнюсе также была подписана соответствующая резолюция.

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#франция
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«Расист и преступник»: Американцы пришли в бешенство после речи Байдена
20 октября 2023, 05:15

Фото: iStock/rarrarorro

Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к нации, в котором американский лидер назвал помощь Израилю и Украине «разумной инвестицией». Об этом пишет РИА Новости.
«Больше никаких денег на ваши бессмысленные войны! С уважением, американский народ», — написал пользователь с ником Andrew Burning Forest.

«Что?? Мне нужны деньги на бомбы. Потом деньги на гуманитарную помощь жертвам этих бомб, не понимаю таких вещей», — добавила Melonie.

«Вы финансируете обе стороны в войне!», — возмутилась Molly Pitcher.

«Ты никогда больше не победишь на выборах, расист и военный преступник, совершающий геноцид», — заключил Joe Catron.

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#байден
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США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
20 октября 2023, 05:04

Фото: iStock/grynold

США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Испытания произошли в тот же день, когда Россия приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение американского Минэнерго.
«Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», — говорится в публикации.

Отмечается, что американская сторона провела испытания в тот же день, когда Госдумой РФ был принят закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Для данного эксперимента использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы», — проинформировали в американском министерстве.

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#сша
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AFP: Свергнутый президент Нигера Базум пытался совершить побег
20 октября 2023, 04:40

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Свергнутый в июле президент Нигера Мохамед Базум пытался совершить побег из-под стражи. Об этом сообщило агентство Франс-Пресс (AFP) cо ссылкой на ныне правящую в стране военную хунту.
По заявлению представителей временных властей, Базум и его семья рассчитывали на автомобиле добраться ло окраины столицы страны — Ниамея, а уже оттуда переправиться на вертолёте в соседнюю Нигерию.

«Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план по дестабилизации нашей страны», — заявил спикер хунты по национальному телевидению.

Напомним, что 26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

Позднее мятежники заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума за госизмену и подрыв безопасности государства.

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#нигер
#президент
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Главой пресс-службы Минобороны Украины стал писатель-фантаст Павлюк
20 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/olegda88

Пресс-службу Минобороны Украины возглавил писатель-фантаст Илларион Павлюк. В соцсетях он сообщил, что стал начальником управления прессы и информации ведомства.
«Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность», — написал Павлюк.

Он также выразил благодарность украинского министру обороны Рустему Умерову за веру в него и его команду. Ранее писатель работал в Главном управлении разведки (ГУР).

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Байден: США не хотят войны с Россией
20 октября 2023, 04:17

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет войны американской армии с российской. Об этом пишет URA.RU.
«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — цитирует издание слова американского лидера в ходе обращения к нации.

При этом Байден добавил, что США готовы защищать любого из союзников НАТО, если Россия совершит на них нападение.

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#россия
#нападение
#помощь
#обращения
#нато
#байден
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«Ничего личного, просто бизнес»: Захарова отреагировала на выступление Байдена
20 октября 2023, 04:13

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Вашингтон всегда обманывал мир, прикрываясь словами о борьбе за свободу и демократию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём Telegram-канале она отреагировала на выступление президента США Джо Байдена, который, в частности, назвал помощь Киеву «разумной инвестицией» США во имя будущих поколений.
«Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — написала она.

По словам Захаровой, для Америки войны всегда были «разумными инвестициями», так как проходили не на её территории, а чужие издержки Белый дом никогда не волновали: там руководствовались, отметила представитель МИД РФ, старым принципом «ничего личного, просто бизнес».

Ранее американский президент США Джо Байден в своём телеобращении к нации назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Он заявил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, так как речь идет о вопросе национальной безопасности США.

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#помощь
#мид рф
#мария захарова
#сша
#украина
#израиль
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CNN: Корабль США у побережья Йемена перехватил ракеты, выпущенные хуситами
20 октября 2023, 03:50

Фото: iStock/3DSculptor

Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, которые хуситы, предположительно, выпустили в сторону Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
«Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами», — цитирует телеканала слова источника.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, были ли выпущены ракеты по кораблю или по другой цели.  Предполагается, что удар планировалось нанести по территории Израиля.

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Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
#сша
#помощь
#израиль
#ракеты
#удар
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Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
20 октября 2023, 03:15

Фото: iStock/butenkow

Израиль вносит в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа коррективы под влиянием США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Высокопоставленные представители Израиля заявили, что роль и влияние Соединенных Штатов в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что фиксируются изменения планов израильского военного командования в отношении проведения наземной операции в секторе Газа. По их мнению, операция может начаться раньше, однако дольше длиться.

«США стали серьезно обеспокоены тем, что израильское вторжение может потянуть за собой присоединение поддерживаемого Ираном «Хезболла». Это может открыть второй фронт и вызвать расширение конфликта, что еще больше втянет США», — пишет Bloomberg.

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#изменения
#израиль
#сектор газа
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Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которую не будут прекращать
20 октября 2023, 03:13

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в своём обращении назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Он заявил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, так как речь идет о вопросе национальной безопасности США.
«Я знаю, может показаться, что эти конфликты далеко. Естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Но я абсолютно убежден, что обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности», — сказал американский лидер в своём телеобращении к нации из Овального кабинета.

Также Байден сообщил, что направит 20 октября Конгрессу США запрос на оказание помощи Украине и Израилю, и заявил, что нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

Агентство Reuters ранее сообщило, что запрос Байдена на дополнительные расходы у Конгресса будет включать $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс заявили, что США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними.

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#израиль
#украина
#сша
#помощь
#финансирование
#джозеф байден
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