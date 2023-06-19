Украина намерена признать Белоруссию страной-агрессором

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Верховная рада планирует рассмотреть законопроект о признании Белоруссии страной-агрессором
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому Белоруссия будет признана «государством-агрессором». Об этом сообщил депутат Ярослав Юрчишин.
Кроме того, политик заявил, что само население Белоруссии якобы воспринимает собственного президента Александра Лукашенко как «агрессора».
Ранее британская газета The Sunday Times узнала о подготовке Польшей «белорусских боевиков» для свержения Лукашенко. По её информации, несколько сотен граждан республики проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани, которое организуют группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших страну после президентских выборов 2020 года.
«Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины», — подчеркнул парламентарий.
Ранее британская газета The Sunday Times узнала о подготовке Польшей «белорусских боевиков» для свержения Лукашенко. По её информации, несколько сотен граждан республики проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани, которое организуют группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших страну после президентских выборов 2020 года.
Андрей Гаврилов