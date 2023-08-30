Украина нанесла удар танками Leopard по Германии

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Немецкий концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя «чудо-оружия» из-за потерь на Украине. Об этом пишет издание DWN.
Авторы статьи заявили, что танки немецкого производства – это техника, которая поможет создать на линии фронта переломный момент в пользу ВСУ. Однако, в боевых действиях, танки не сумели себя проявить и в бою они зарекомендовали себя не с лучшей стороны.
По данным российского оборонного ведомства, российские бойцы за два месяца уничтожили 25 единиц военной техники ВСУ, речь идет о танках Leopard 2.
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Анастасия Крестьянова