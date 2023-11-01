Украина направила против Белоруссии 120-тысячную группировку ВСУ

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Украина сосредоточила против Белоруссии группировку из 120 тысяч военных, из которых 17 тысяч находятся непосредственно на границе. Об этом сообщил председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов.
Он отметил, что силы и средства Украины находятся в состоянии военного положения. Группировка ВСУ «Север», состоящая из 120 тысяч военных, направлена против Белоруссии.
Также Молостов подчеркнул, что для усиления охраны государственной границы, украинской стороной были привлечены добровольческие формирования. Там военные переформировываются и затем отбывают в основную зону ведения боёв.
По словам председателя пограничного комитета, такие действия киевских властей мешают работе белорусских пограничников.
Кроме того, Молостов добавил, что Украина постоянно проводит провокации на границе. Речь идёт о размещении флагов, в том числе, националистических, порча знаков, включение государственного гимна и прочее.
В качестве ответа на такие действия Украины, белорусская сторона усилила взаимодействие с ВС и МВД.
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Также Молостов подчеркнул, что для усиления охраны государственной границы, украинской стороной были привлечены добровольческие формирования. Там военные переформировываются и затем отбывают в основную зону ведения боёв.
Кроме того, Молостов добавил, что Украина постоянно проводит провокации на границе. Речь идёт о размещении флагов, в том числе, националистических, порча знаков, включение государственного гимна и прочее.
В качестве ответа на такие действия Украины, белорусская сторона усилила взаимодействие с ВС и МВД.
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Анастасия Чинкова