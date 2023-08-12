Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море

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Украина не может дать гарантии безопасности движения судов по временным коридорам в Черном море. Об этом во время телемарафона заявил представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Накануне украинские власти объявили коридоры для судов, которые идут в порты Черноморска, Одессы и Южного, а также обратно. В командовании военно-морских сил Украины заявили, что начата регистрация судов, которые планируют идти указанными временными маршрутами в акватории Черного моря.
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Александр Бойцов