Украина не имеет возможностей для восполнения запасов ядерного арсенала

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Украина уже не сможет восстановить ядерный арсенал, который был до СВО. Об этом заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, его слова приводит в своём Telegram-канале издание «Страна.ua»
Он сообщил, что Украина вряд ли сможет восстановить свой арсенал, поскольку это очень сложно как с точки зрения политики, так и со стороны технологий.
Кроме того, Данилов уточнил, что есть страны, которых оружием снабжает НАТО. Однако пока неизвестно, будет ли это работать в отношении Украины.
Ранее, в апреле этого года, бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина способна за несколько месяцев создать новое ядерное оружие.
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Кроме того, Данилов уточнил, что есть страны, которых оружием снабжает НАТО. Однако пока неизвестно, будет ли это работать в отношении Украины.
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Анастасия Чинкова