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Страны Запада боятся войны с Россией и её технического превосходства, поэтому Украине не удастся создать безопасное воздушное пространство с помощью иностранных систем ПВО. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-агент MI6 Крук.
Ранее сообщалось, что британское правительство выступает против мирных переговоров между Украиной и Россией. Страна хочет добиться лидерской позиции в поставках вооружения ВСУ.
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