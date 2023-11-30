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Украина не сможет вернуть потерянные территории до концы 2024 года

Euractiv: Украина не сможет вытеснить ВС РФ до конца 2024 года
30 ноября 2023, 13:30
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Украина не сможет вернуть регионы, которые перешли в состав России, до конца 2024 года. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.
«Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина вероятно не сможет вытеснить (ВС РФ – ред.) до конца 2024 года», — говорится в статье.

При этом отмечается, что страны Запада не могут в полном объеме выполнить заказы на вооружение. В целом военное производство идет не так быстро, как должно было быть. Из-за сложившейся ситуации перспективы Украины и ее союзников очень туманны.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым из-за того, что в ЛДНР местные жители принимали участие в боевых действиях против ВСУ на протяжении 10 лет.

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«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве
Bloomberg: Зеленский не подписывает закон о призыве из-за желания мира украинцам
30 ноября 2023, 14:23

Фото: Сайт Кремля

Глава Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о расширении призыва из страха усиления радикальных настроений в обществе, об этом сообщает Bloomberg.
«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения «мира любой ценой». Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться», - такое мнение высказал руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.

Как отметил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко, закон уже должен был вступить в силу, поскольку был одобрен парламентом. По его словам, настоящий момент дела с призывом на военную службу обстоят крайне плохо.

Однако, как подчеркнули в Bloomberg, прежде, чем подписывать указ, Зеленский хочет получить от украинского командования чёткий план по распределению действующих военных и новобранцев на линии боевого соприкосновения.

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Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО
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#военные
#призыв
#закон
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Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО
30 ноября 2023, 13:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Украина станет членом НАТО. Об этом Зеленский сообщил на встрече со студентами во время поездки в Николаев.
Украинский лидер подчеркнул, что укрепление национальной безопасности является приоритетным направлением. При это Зеленский не понимает, станет ли Украина частью Североатлантического альянса и что ожидает страну в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и блока.Столтенберг отметил, что соглашение также предусматривает выполнение Киевом тех условий, которые необходимы для того, чтобы стать членом НАТО.

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В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ

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В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ
Песков: Лаврову предстоит насыщенная работа на заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье
30 ноября 2023, 12:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия во встрече глав ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия на ней главы российского МИД Сергея Лаврова. Также глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что отказался от встречи глав МИД ОБСЕ в Скопье из-за участия в ней министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

Ряд европейских государств отказался от участия во встрече глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова
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#россия
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Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России
30 ноября 2023, 12:22

Фото: сайт Кремля

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин рассказал, какую роль сыграл экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в развитии отношений РФ и США.
«Киссинджер считается гениальным политиком, патриархом американской дипломатии, так как его главная заслуга заключается в том, что в годы Холодной войны он смог оторвать Китай от СССР. Следовательно, ему удалось изменить баланс сил и внести вклад в разгром СССР», — рассказал Блохин в беседе с «Радио 1».

Американист отметил, что к Киссинджеру прислушивались политики по всему миру. Это происходило по причине того, что он был приближен к американскому истеблишменту. Некоторые считают Киссиндежра самим истеблишментом, так как он одно время занимал пост госсекретаря и советника по национальной безопасности. Блохин подчеркнул, что многие в США были уверены, что реально управляет Америкой не президент Никсон, а Киссинджер.

«Киссинджер был влиятельным человеком и неоднозначной личностью. Он написал множество книг, однако в них я не увидел откровений. Безусловно, Киссинджер внес весомый вклад в американскую дипломатию. Таких интеллектуалов и политологов становится все меньше и меньше. Киссинджер, по сравнению с другими политологами, является сдержанной и сбалансированной персоной. Другом России назвать его нельзя», — заключил эксперт.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

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#ссср
#политика
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Генконсульство Германии прекратило работу в Калининграде
30 ноября 2023, 12:14

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Генконсульство Германии заявило о прекращении работы в Калининграде с 30 ноября.
Об этом сказано на сайте ведомства. Сообщается, что по консульским и паспортным вопросам нужно будет обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. 

«По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве», —сказано на сайте.
Сообщалось, что мэрия финского города Турку хочет выкупить здание бывшего консульства России и снести его. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

Отмечается, что власти города уже договорились с государственной компанией Senaatti-kiinteistot, которая является действующим владельцем здания, стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.

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#санкции
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Стало известно, когда начнётся приём вопросов от граждан Путину
1 декабря стартует приём вопросов от граждан Путину
30 ноября 2023, 12:01

Фото: сайт Кремля

1 декабря стартует приём вопросов от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков. 

«В студии будут сидеть журналисты: российские региональные, федеральные, а также иностранные журналисты, аккредитованые в Москве», - заявил Дмитрий Песков.
Ранее в РБК появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.

К слову, Песков уже заявлял, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие. В последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре 2021 года.

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#политика
#общество
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Агент Кремля или заклятый враг России: кем был экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Умер бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер
30 ноября 2023, 11:49

Фото: сайт Кремля

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Что известно о человеке, который изменил политику XX века, и почему его называли «агентом Кремля», расскажет редакция «Радио 1».

В США скончался экс-глава Госдепартамента Генри Киссинджер


Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Об этом пишет агентство Reuters. В его консалтинговой фирме позже подтвердили информацию о смерти, однако подробностей не привели.

Генри Киссинджер: биография

 
Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в еврейской семье в Баварии. В 1937 году его родители покинули страну, а оставшиеся родственники погибли в холокосте. Позже он признался, что этот факт отразился на формировании его политических взглядов. После побега из страны, семья Киссинджера обосновалась в Нью-Йорке, в районе Вашингтон-Хайтс.
 
Окончив школу, будущий политик поступил учиться в колледж на бухгалтера и подрабатывал на фабрике. В 1943-м году Киссинджер был призван в армию, после чего он получил американское гражданство. Вскоре на юного солдата обратили внимания спецслужбы. Из пехоты он был переведен на службу в военную разведку.

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Медведев заявил, что таких, как Киссинджер, в Белом доме больше нет

После армии он без труда поступил в Гарвард, где стал одним из лучших студентов. В 1950 году Киссинджер основал в университете Гарвардский международный семинар, цель которого состояла в распространении идей антикоммунизма. Вскоре Киссинджер защитил диссертацию на степень доктора философии.  
 
Постепенно он стал углубляться в политику. В 1958 году Киссинджер занял должность помощника директора Центра международных отношений Гарвардского университета, а через два года он стал личным советником губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера.
 
В 1968 году Киссинджер принял предложение о работе от президента США Ричарда Никсона. С тех пор он стал советником главы государства по национальной безопасности.
 
С кланом Рокфеллеров Киссинджер продолжил поддерживать тесные отношения. До последнего дня своей жизни он был членом Международного консультативного комитета Chasе и членом правления Фонда Рокфеллеров.

Генри Киссинджер: политические взгляды


На протяжении всей политической карьеры, Киссинджер пытался расширить влияние США.
 
Первой сложной задачей, с которой он столкнулся на посту госсекретаря, стало урегулирование ближневосточного конфликта. Он стремился не только способствовать установлению мира в регионе, но и упрочить влияние Штатов. Кроме того, он выступал посредником в переговорах между Вашингтоном и Ханоем о прекращении вьетнамской войны и участвовал в урегулировании конфликта на захваченном турками Кипре.

В 1973-м году политик получил Нобелевскую премию мира за Парижское соглашение по Вьетнаму. Однако его «миротворческие» инициативы и стремление установить дружеские отношения с латиноамериканскими странами были расценены политиками неоднозначно. Так, Киссинджера обвиняли в военных переворотах в Чили и Аргентине, конфликтах в Ираке и Израиле.

Кроме того, многим показалась подозрительной отставка президента Никсона во время Уотергейтского скандала. Киссинджер тогда сумел остаться на своей должности.


Генри Киссинджер: отношение к России


В январе текущего года, Киссинджер настаивал на необходимости проведения диалога с Россией. Об этом он заявил на полях экономического форума в Давосе. Несмотря на обрушившуюся на него критику после подобных слов, политик продолжил убеждать участников съезда в том, что изоляция России принесет миру только вред.

Прежде Киссинджер неоднократно выступал за нормализацию отношений США с Россией. Однако его стремление к сближению с Москвой, политики расценивали как предательство.

 «Россия — это великая страна с большой историей. Мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», — прежде заявлял бывший госсекретарь США.

Киссинджер призывал Украину уступить часть территорий России


На конференции в Женеве Генри Киссинджер заявил, что Украина должна уступить России часть своих территории ради сохранения международной безопасности. Такие заявления вызвали возмущений у киевских властей, которые назвали его «агентом Кремля».
Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что у Киссинджера «на календаре не 2022 год, а 1938-й».


В Госдуме прокомментировали смерть Киссинджера


Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться с оппонентами без шантажа и угроз. Об этом заявил председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, Киссинджер в своей деятельности сталкивался с масштабными историческими событиями, в которых он принимал участие как политик, демонстрирующий «куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США».

Слуцкий отметил, что бывший госсекретарь внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности.
 


Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера


 
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в связи с его кончиной.
 
Глава государства заявил, что ему удалось лично пообщаться с Киссинджером, который оставил о себе впечатление глубокого, незаурядного человека. Владимир Путин также добавил, что проводимая Киссинджером политика, позволила укрепить глобальную безопасность и снизить напряженность между СССР и США.

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#смерть
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Политолог Минченко объяснил, почему депутаты прогуливают заседания
Политолог Минченко: депутаты не ходят на заседания, опасаясь санкций
30 ноября 2023, 11:24

Фото: istockphoto/OxAvdeenko

Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов за прогулы заседаний.
Такое поведение может объясняется тем, что они бояться оказаться под санкциями. Такое мнение высказал политолог Евгений Минченко. В этом  случае речь идет о бизнесменах, объяснил политолог в беседе с НСН.

«Я не исключаю, что депутаты не хотят голосованием подставляться под санкции, если речь идет о бизнесменах. Я так понимаю, что большая часть из них и так уже в каких-то списках присутствует. Но у всех разные истории», — сказал Евгений Минченко. 
По словам эксперта, для ЛДПР характерно присутствие в списках крупных бизнесменов. В данный момент, по мнению Минченко, партия теряет свой имидж.

«Это не такая большая проблема, они оказываются в списках не по политическим мотивам», — сказал в заключении Евгений Минченко.
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#новости
#депутаты
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Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера
Путин: Киссинджер был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным госдеятелем
30 ноября 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования супруге Генри Киссинджера по поводу его смерти. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что Киссинджер был выдающимся дипломатом и дальновидным государственным деятелем. Путин отметил, что на протяжении долгих лет экс-госсекретарь США пользовался заслуженным авторитетом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США. Медведев также отметил, что таких людей в американской администрации и на Западе больше нет.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

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