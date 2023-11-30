Украина не сможет вернуть потерянные территории до концы 2024 года

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Украина не сможет вернуть регионы, которые перешли в состав России, до конца 2024 года. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.
«Представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина вероятно не сможет вытеснить (ВС РФ – ред.) до конца 2024 года», — говорится в статье.
При этом отмечается, что страны Запада не могут в полном объеме выполнить заказы на вооружение. В целом военное производство идет не так быстро, как должно было быть. Из-за сложившейся ситуации перспективы Украины и ее союзников очень туманны.
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