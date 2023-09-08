Украина не согласна с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки

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Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что Украина не готова снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки. Об это Николенко написал в социальной сети.
Напомним, ранее ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки. ООН выдвинула предложение РФ выйти на соглашение на основе страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT и возврата замороженных в Евросоюзе российских активов.
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