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На Украине остались крайне недовольны итоговыми положениями декларации G20 из-за отсутствия в них антироссийских формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
Комментируя пункт документа, касающийся конфликта на Украине, представитель МИД поблагодарил партнеров, которые безуспешно пытались лоббировать внесение в текст документа более сильных утверждений.
«С сожалением констатирую, что «группе двадцати» в данной ситуации нечем гордиться. Понятно, что участие во встрече делегации из Киева позволило бы ее участникам лучше понять и оценить ситуацию», — написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (Принадлежит Meta. Организация запрещена в РФ).
Он также опубликовал часть текста декларации с поправками, сделанными собственной рукой и угодными киевским властям. В частности, пресс-секретарь МИД Украины вычеркнул фразу, в которой говориться о том, что существуют разные точки зрения и оценки украинского кризиса. Вместо нее он вписал фразу, которая провозглашает, что все страны должны были единогласно осудить Россию.
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«С сожалением констатирую, что «группе двадцати» в данной ситуации нечем гордиться. Понятно, что участие во встрече делегации из Киева позволило бы ее участникам лучше понять и оценить ситуацию», — написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (Принадлежит Meta. Организация запрещена в РФ).
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Александр Бойцов