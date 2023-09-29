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Встреча Владимира Зеленского с западными чиновниками приблизила конец современной Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в X.
«С Зеленским встретились генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании. Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению разведчика, эта встреча ознаменовала конец современной Украины.
На встрече с украинским лидером Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру, она приведет к оккупации. Столтенберг полностью поддержал «формулу мира», представленную Зеленским, в очередной раз повторив, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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Евгения Парфентьева