Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Украины с немецкими кредитными учреждениями для восстановления страны. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.
Шмыгаль надеется, что бизнес Германии будет участвовать в восстановлении Украины.
Напомним, ранее выяснилось, что норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. Сообщается, что поставка системы будет происходить через Международный фонд поддержки Украины.
Читайте также:
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов
Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения границы РФ самолетом «Посейдон» ВВС Норвегии
Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ
«Украина получила от Германии более 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта...Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, а наши проекты сотрудничества будут иметь долговременный характер», — отметил украинский премьер.
Читайте также:
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью выше 70 млн долларов
Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения границы РФ самолетом «Посейдон» ВВС Норвегии
Минобороны: ВС России нанесли удар по местам хранения морских дронов ВСУ
Екатерина Коршунова