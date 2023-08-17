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Украина отказалась от переговоров с Россией о газе

Министр энергетики Галущенко: Украина отказалась от переговоров с РФ о газе
17 августа 2023, 03:20

Фото: iStock/SergBob

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом пишет «Страна.ua».

Политик подчеркнул, что Киев точно не будет одной из сторон переговоров с Москвой.

«Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — цитирует украинское издание слова Галущенко.

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#киев
#переговоры
#россия
#украина
#газ
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В Польше заявили о подготовке к войне
Myśl Polska: Польша готовится к войне на фоне поражения Украины
17 августа 2023, 01:47

Фото: iStock/Rafal Olkis

Обозреватель Эугениуш Зинкевич заявил, что масштабные закупки Польшей наступательных вооружений свидетельствуют о подготовке к войне на фоне неизбежного поражения Украины. Об этом он пишет в своем материале для Myśl Polska.
«Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?», — говорится в публикации.

Зинкевич отметил, что польское правительство не учитывает украинский опыт, возлагая на западное вооружение слишком большие надежды. По его словам, это оружие ненадежно и неэффективно, а также находится в ужасном техническом состоянии. Из-за этого ВСУ не в состоянии вести «победоносный бой» с современными ВС России.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#россия
#война
#вооружение
#вооружения
#польша
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CNN: Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом
17 августа 2023, 01:29

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, за те четыре года, что Уилан находится в российской тюрьме, Блинкен побеседовал с Уиланом во второй раз. Госсекретарь призвал Уилана «сохранять веру» и отметил, что администрация Джо Байдена предпринимает все усилия для его освобождения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Госдепа о разговоре главы российского ведомства Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, в котором фигурировала тема Пола Уилана. Госсекретарь Соединённых Штатов рассказал, что на саммите G20 призвал РФ вернуться к исполнению ДСНВ, затронул вопрос об американце Поле Уилане, который осужден на территории России, а также призвал Россию завершить конфликт на Украине.

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#сша
#тюрьма
#телефон
#россия
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В США признали провал антироссийских санкций
Конгрессвумен Грин заявила о провале антироссийских санкций
17 августа 2023, 01:13

Фото: iStock/dkfielding

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.
«Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — цитирует агентство слова Грин.

Она отметила, что Вашингтон уже отправил Киеву $113 млрд и продолжает ежемесячно посылать по $1 млрд.

«Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — заключил конгрессвумен.

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#сша
#россия
#санкции
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Al Hadath: ЭКОВАС активизирует силы быстрого реагирования для «восстановления порядка» в Нигере
17 августа 2023, 01:08

Фото: iStock/DancingMan

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начало активацию сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщил телеканал Al Hadath.
С этой целью Комитет начальников штабов обороны ЭКОВАС проведёт внеочередное совещание в Гане с 17 по 18 августа, где согласует планы развертывания резервных сил.

Решение об активации сил быстрого реагирования приняли во исполнение директивы Совета глав государств и правительств ЭКОВАС, подписанной 10 августа в Абудже (Нигерия) по итогам совещания о ситуации в Нигере.

Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#нигер
#африка
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FT: США предложили Ирану смягчить санкции в обмен на отказ от поставок беспилотников для РФ
16 августа 2023, 23:10

Фото: iStock/CIL868

США добиваются от Тегерана прекращения поставок в Россию дронов типа «Шахед» и запчастей к ним, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в том числе и среди иранских чиновников.
Как пишет газета, администрация Джо Байдена уже поднимала этот вопрос на состоявшихся в этом году непрямых переговорах в Катаре и Омане. Источники FT сообщают, что Вашингтон недоволен тем, что Москва продолжает использовать иранские беспилотники на украинском театре военных действий, и требует от администрации Тегерана «более конкретных шагов».

Для обеих сторон, подчеркивает Financial Times, важна деэскалация в ходе подобных переговоров. Соединённые Штаты надеются, что Иран не только откажется поставлять России беспилотники, но и обязуется не нападать на США, не обогащать уран выше 60%, а также улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Взамен Вашингтон обещает не вводить против Тегерана новых санкций, если они не связаны с нарушением прав человека, а также слегка «закрыть глаза» на нарушение Ираном санкций в отношении нефти.

США не планируют снимать санкции с Ирана, несмотря на договоренности
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее объявил, что Ирану не стоит надеяться на смягчение санкций, несмотря на освобождение пятерых американцев Тегераном.

В Украине и странах Запада уже неоднократно заявляли, что Россия использует в боях  дроны Shahed-136 иранского производства, которые именует «Герань-2». Москва же отрицает иранское происхождение этих БПЛА. А в июле нынешнего года в СМИ появилась информация со ссылкой на Совет нацбезопасности США о том, что РФ строит в Татарстане завод по сборке иранских дронов и планирует запустить собственное производство на территории особой экономической зоны «Алабуга».

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#сша
#россия
#санкции
#иран
#дроны
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Саркози назвал идею Украины о возвращении Крыма иллюзией
Бывший президент Франции назвал идею Украины о возвращении Крыма иллюзией
16 августа 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Figaro.
«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», - прокомментировал ситуацию Саркози.

При этом, бывший глава Франции выступил за проведение международных референдумов как в Крыму, так и в остальных вновь присоединенных регионов России. Это необходимо для окончательного закрытия вопроса с возвращением территорий Украине, считает Саркози. 

Ранее бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера, если он предпримет попытки по захвату Крыма. Ему также пришлось прятаться в бункере в момент, когда вермахт был практически повержен.

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В НАТО отказались от слов о том, что Украина должна уступить России земли ради альянса
 
#франция
#крым
#украина
#россия
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Администрация США: Вступление Украины в НАТО через уступки России не обсуждалось
В Администрации США заявили, что не обсуждали новые условия вступления Украины в НАТО
16 августа 2023, 19:50

Фото: iStock/Michele Ursi

В Администрации США опровергли информацию о вступлении Украины в НАТО только в том случае, если она признает российскими свои бывшие территории. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.
Он добавил, что такие условия даже не обсуждались представителями США и Украины.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что ошибся, сказав о вступлении Украины в НАТО только через территориальные уступки России.

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#украина
#нато
#россия
#сша
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Bloomberg: Финляндия создаст крупнейший в ЕС стратегический запас на случай техногенных катастроф
16 августа 2023, 19:46

Фото: istockphoto/naumoid

Финляндия планирует создать самый большой среди стран Евросоюза стратегический резерв на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими, биологическими или ядерными авариями. Проект уже получил финансовую поддержку от Еврокомиссии в размере 242 миллионов евро.
Руководитель проекта от министерства внутренних дел Финляндии отметила, что подобные техногенные угрозы еще более вероятны в текущей глобальной ситуации, что не может не мотивировать дополнительно Еврокомиссию. Большая часть стратегического запаса ЕС будет создана в течение 2024 года. Он будет включать в себя защитное и измерительное оборудование, детекторы, датчики, тестеры, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться экстренными службами и гражданским населением, в том числе во время пандемий.

Аналогичные накопительные системы стратегических запасов будут также созданы во Франции, Польше и Хорватии. Но в Финляндии этот резерв будет самым крупным и будет охватывать как защитные, так и медицинские материалы, предназначенные для функционирования механизма гражданской защиты населения стран ЕС.

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#лекарства
#вакцины
#оборудование
#ес
#финляндия
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ООН намерена участвовать в саммите БРИКС
16 августа 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Askolds

ООН примет участие в предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на офис генерального секретаря организации.
При этом, уровень участия ООН в саммите пока уточняется.

До этого лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. А Мексика заявляла, что не будет вступать в БРИКС «по геополитическим и экономическим причинам», однако приветствует участие в организации других стран. Официальный Мехико собирается и дальше укреплять «союз Северной Америки и всей Америки по причинам соседства», а также экономическим и геополитическим причинам.

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#оон
#саммит
#политика
#страны
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