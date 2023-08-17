Украина отказалась от переговоров с Россией о газе

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом пишет «Страна.ua».
«Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — цитирует украинское издание слова Галущенко.
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