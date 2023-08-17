Украина отказалась от переговоров с Россией о газе

В Администрации США опровергли информацию о вступлении Украины в НАТО только в том случае, если она признает российскими свои бывшие территории. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.