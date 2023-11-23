Украина отправила ноту в МИД Польше после гибели водителя фуры на границе

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Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.
Польские перевозчики устроили забастовку ещё шестого ноября. Они начали блокировать контрольно-пропускные пункты с Украиной, требуя регламентировать украинские перевозки через польскую границу для всех грузов, кроме гуманитарных.
О смерти первого водителя стало известно в середине ноября. Мужчина скончался на парковке рядом с КПП «Дорогуск — Ягодин». При каких обстоятельствах умер второй водитель не сообщается.
При этом, Зварыч заявил, что Украина требует от Польши разблокировки движения грузовых транспортных средств.
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О смерти первого водителя стало известно в середине ноября. Мужчина скончался на парковке рядом с КПП «Дорогуск — Ягодин». При каких обстоятельствах умер второй водитель не сообщается.
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Евгения Парфентьева