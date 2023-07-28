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Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее полковник США в отставке Дж. Мерфи Донован заявил, что если же на пост американского президента вступит новый лидер – он не захочет поддерживать «бессмысленную военную авантюру НАТО», которую уже давно перестали понимать лидеры большинства стран.
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Евгения Парфентьева