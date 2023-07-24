Украина передаст США первый отчет о применении кассетных боеприпасов

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что на этой неделе намерен передать США первый отчет об использовании полученных Киевом кассетных боеприпасов.
Он отметил, что отчет будет направлен 24-25 июля. Об этом Резников сообщил телеканалу CNN.
Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что это будет первый отчет, который Киев направит партнерам в Пентагоне. По его словам, передача сведений об использовании вооружения Украиной, является частью сделки с США. Резников также выразил надежду на то, что кассетные боеприпасы окажутся эффективнее в бою, нежели обычные.
Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда, президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву, нехваткой иных снарядов.
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Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что это будет первый отчет, который Киев направит партнерам в Пентагоне. По его словам, передача сведений об использовании вооружения Украиной, является частью сделки с США. Резников также выразил надежду на то, что кассетные боеприпасы окажутся эффективнее в бою, нежели обычные.
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Анастасия Крестьянова