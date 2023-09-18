Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз зерна

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Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.
«Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции», - говорится в сообщении ведомства.
По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву принципиально важно доказать, что отдельные государства не имеют права на запрет импорта украинской продукции. Она также выразила надежду на то, что данные страны быстро снимут свои ограничения. В этом случае можно избежать долгих выяснений отношений в судах.
Напомним, 15 сентября Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза. Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.
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Элина Позднякова