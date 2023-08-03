Украина подтвердила причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ участвовала и в первой, и во второй атаке на Крымский мост, которая произошла 17 июля.
По его словам, Киев не получал никаких запретов, связанных с применением оружия, которое производится на территории Украины. Поэтому, ВСУ продолжат использовать такие типы вооружений для осуществления последующих атак.
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Анастасия Крестьянова