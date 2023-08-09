Украина получила пусковые установки ЗРК Patriot от Германии

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Германия направила Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot, об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства.
Ранее сообщалось, что США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Представитель Госдепа США заявил, что официально о передачи вооружения будет объявлено на этой неделе. Также, о грядущих поставках вооружения на Укаину писало издание Politico. Авторы статьи заявили, что поставки танков Abrams на Украину ожидаются уже в сентябре.
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Анастасия Крестьянова