Украина получит алгоритм по вступлению в НАТО

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«На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», - прокомментировал ситуацию Гаврилов.
Напомним, постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявил, что Киев вряд ли получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время. Однако, по словам политика, главы стран союза сейчас думают над тем, как показать свою приверженность Украине, не принимая ее в НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского, после того, как он поблагодарил Джозефа Байдена за очередной пакет военной помощи, предоставленный Киеву Вашингтоном.