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Украина призвала Германию передать дальнобойные ракеты

Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал Германию передать Украине Taurus
07 августа 2023, 16:50

Фото: iStock/3D_generator

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, в эфире телемарафона.
Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.

Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий. По словам советника командования ВСУ, подобное вооружение показало свою эффективность в ходе ударов силами украинских формирований по складам российского оружия и мостам.


Игнат также указал на необходимость большого количества дальнобойных ракет.

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#поставки
#нато
#всу
#ракеты
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Слуцкий: вмешательство и военная интервенция в Нигер приведет к большой африканской войне
07 августа 2023, 17:32

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти Мохамеда Базумы с помощью внешних сил могут привести к большой африканской войне. Об этом он сообщил в рамках внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР.
«В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло», — заявил Слуцкий.

Он также отметил, что РФ не поддерживает насильственную смену власти и перевороты.

Напомним, ранее ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.

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#власть
#страны
#полеты
#операции
#рф
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РФ выразила посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*
МИД выразил посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*
07 августа 2023, 17:13

Фото: iStock/iDymax

Россия заявила посольству Японии в Москве решительный протест в связи с проведением в Токио встречи «Форума свободных народов постРоссии»*. Соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического российского ведомства.
Протест был заявлен российской стороной 7 августа.

Отмечается, что причиной протеста стало то, что «Форум свободных народов постРоссии» признан на территории России нежелательной организацией, а ее участники внесены в перечень террористов и экстремистов. Также, в российском ведомстве отметили, что Японии не следует продолжать провокации, так как Россия будет вправе ответить на подобные действия государства. 

Власти Японии предоставили площадку для встречи в Токио участникам Форума, российский МИД расценил такие действия, как провокацию.

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#россия
#форум
#мид
#рф
#япония
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Названы цели Турции в сотрудничестве с РФ для решения украинского конфликта
Политолог Ибрагимов: Турция намерена провести переговоры с Россией для укрепления влияния
07 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов предположил, что Турция заинтересована в переговорах с Россией по поводу решения украинского конфликта и обсуждения плана действий после провала зерновой сделки, поскольку ей важно укрепить своё влияние в качестве «мирового регулятора».
«Изначально этот договор был полезен для всех сторон, в том числе и для России. Но со временем он деградировал, а Турция не смогла предложить новый план, который позволил бы сохранить соглашение», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ибрагимов.

Он также добавил, что во время переговоров лидеров двух стран ключевым может стать вопрос о «новой дорожной карте», которая будет включать в себя обновленные вопросы касательно зерновой сделки. По мнению эксперта, российский лидер Владимир Путин может рассмотреть все предложения своего турецкого коллеги, однако Россия будет руководствоваться в этих вопросах только своими национальными интересами и безопасностью своих граждан.

А журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев так прокомментировал отношения Турции и России.

«Перед самым расторжением сделки, о чём Анкару Москва, безусловно, предупредила, турки направили на Украину свои суда, вероятно, чтобы Киев использовал их в качестве прикрытия и заложников — в надежде отвратить русские удары», — приводит «Царьград» слова Латышева.

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#украина
#россия
#турция
#политика
#зерновая сделка
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Макрона не пригласили на саммит БРИКС
МИД ЮАР: Макрон не приглашен на саммит БРИКС
07 августа 2023, 16:23

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава МИД ЮАР Пандор сообщила, что президента Франции Макрона не пригласили на саммит БРИКС.
Прежде, французский лидер обратился с просьбой принять участие в саммите БРИКС к главе ЮАР Рамафосу. Конкретного ответа, Макрону предоставлено не было.  

Глава внешнеполитического ведомства ЮАР заявила, что президент Франции не приглашен на грядущий саммит БРИКС.  

Желание принять участие в саммите объединения прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что президенту Франции Макрону нечего предложить БРИКС. Она также отметила, что ему не направлялось приглашение на участие в мероприятии. 

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#мид
#саммит
#мид рф
#лидер
#юар
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Сенатор Цеков: слушать заявления Зеленского нужно, но верить им нельзя
07 августа 2023, 16:09

Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на территорию РФ — полная ложь. Об этом сообщают «Известия».
«Киев и своими действиями подтверждает, что он уже перенес вооруженный конфликт на территорию России, атакуя Белгородскую, Курскую, Брянскую области, атакуя Москву, ДНР и ЛНР», — подчеркнул сенатор.

По словам Цекова, заявление Зеленского связано с провалом контрнаступления ВСУ. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что перенос конфликта на территорию России никогда не входило в цели Киева.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что за последние трое суток продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны противника.

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#вс рф
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Лавров обсудил украинский кризис с китайским коллегой
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
07 августа 2023, 15:54

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И, соответствующая информация размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что главы ведомств обсудили украинский конфликт и ряд других актуальных региональных тем.

На сайте МИД говорится, что Лавров обсудил с китайским коллегой внешнеполитическую координацию Москвы и Пекина, а также, ее поддержание в будущем. Главы ведомств отметили непринятие западной политики, которая направлена на конфронтацию с Россией и Китаем. Также, обговаривались нелегитимные методы сдерживания российско-китайских отношений путем введения санкций и иных мер. 

Ранее, в МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ. 

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#мид
#мид рф
#запад
#лавров
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Центр «Мой бизнес» поможет подмосковным производителям найти рынки сбыта
07 августа 2023, 15:10

Фото: Мининвест МО

Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям Московской области с выходом на рынки сбыта на условиях софинансирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Благодаря услуге «Разработка программ модернизации/технического перевооружения» центр может оплатить до 85% от стоимости услуг, но не более 425 тыс рублей. На поддержку можно рассчитывать в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.
 
В услугу входят маркетинговое исследование рынка, поиск заказчиков, организация переговоров, составление рекомендаций по доработке продукта, подбор мер господдержки.
 
Узнать подробную информацию и подать заявку можно онлайн на портале РПГУ. При подаче заявки нужно выбрать услугу «Разработка программ модернизации/технического перевооружения».
 
Задать вопросы можно, позвонив по телефонам 0150 или +7 (499) 645-64-00 (доб. 142, 130). 
 
Также предприниматели могут получить бесплатную онлайн-консультацию, записаться на которую можно на Инвестиционном портале Московской области.
 
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#подмосковье
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Зеленский прокомментировал планы о продолжении конфликта на территории РФ
Nacion: Зеленский заявил, что у Украины нет цели перенести конфликт на территорию России
07 августа 2023, 15:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Перенос конфликта на территорию России никогда не входило в цели Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Nacion.
«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не приемлет «немедленных прекращений огня». Он также оценил вероятность проведения переговоров с Россией и подчеркнул, что речи о дипломатическом урегулировании конфликта в настоящее время быть не может.

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#владимир зеленский
#украина
#россия
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В Госдуме указали на символ смерти украинского народа
Депутат Кузнецова: Установка трезубца на щите «Родина-мать» стала символом смерти Украины
07 августа 2023, 14:56

Фото: iStock/ValuaVitaly

Установкой трезубца на щите монумента «Родина-мать» Украина похоронила свою государственность, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
В прошлые выходные в Киеве завершили ремонтные работы на монументе «Родина-мать». Теперь вместо герба СССР на щите памятника располагается трезубец.  

«Трезубец стал символом смерти для Украины и боли украинского народа. Под этим символом похоронили государственность, суверенитет, экономику и мир на украинской земле. Под этим символом похоронили ценности, память о былом величии, победах и вере», - прокомментировала ситуацию Кузнецова.  

По ее словам, трезубец олицетворяет рабство и покорение украинского народа.

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#госдума
#киев
#украина
#памятник
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