Украина призвала Германию передать дальнобойные ракеты

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Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, в эфире телемарафона.
Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.
Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий. По словам советника командования ВСУ, подобное вооружение показало свою эффективность в ходе ударов силами украинских формирований по складам российского оружия и мостам.
Игнат также указал на необходимость большого количества дальнобойных ракет.
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Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий. По словам советника командования ВСУ, подобное вооружение показало свою эффективность в ходе ударов силами украинских формирований по складам российского оружия и мостам.
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Анастасия Крестьянова