Украина просит о военной помощи ради продовольственной безопасности во всём мире

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Украина призвала союзников увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности во всем мире. Об этом рассказали в Минэкономики страны.
С подобной просьбой Киев выступил в ходе встречи на Мальте советников по национальной безопасности и внешней политике. Украинский министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для обеспечения продовольственной безопасности необходимы международные гарантии безопасности для поставок продовольствия из Черноморского бассейна.
По ее словам, Украине требуются противоракетные и противодронные боеприпасы для защиты портовой и логистической инфраструктуры в стране.
Кроме того, Киев просит обеспечить разминирование морских путей в Черном море, а также сопровождение страхования грузов.
Напомним, что в мальтийской встрече по Украине принимают участие 64 представителя в очном формате и ещё 10 по видеосвязи. Она позволит обменяться мнениями между Украиной, странами глобального Юга, «Группой семи» и странами Евросоюза. Будет проведено обсуждение так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также формулы мира в Европе по видению США и Евросоюза. Участники рассмотрят пять глобальных тем. К ним относятся ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергобезопасность, а также «восстановление территориальной целостности Украины».
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По ее словам, Украине требуются противоракетные и противодронные боеприпасы для защиты портовой и логистической инфраструктуры в стране.
Напомним, что в мальтийской встрече по Украине принимают участие 64 представителя в очном формате и ещё 10 по видеосвязи. Она позволит обменяться мнениями между Украиной, странами глобального Юга, «Группой семи» и странами Евросоюза. Будет проведено обсуждение так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также формулы мира в Европе по видению США и Евросоюза. Участники рассмотрят пять глобальных тем. К ним относятся ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергобезопасность, а также «восстановление территориальной целостности Украины».
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Артем Путинцев