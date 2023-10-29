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Украина просит о военной помощи ради продовольственной безопасности во всём мире

29 октября 2023, 04:31
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина призвала союзников увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности во всем мире. Об этом рассказали в Минэкономики страны.
С подобной просьбой Киев выступил в ходе встречи на Мальте советников по национальной безопасности и внешней политике. Украинский министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для обеспечения продовольственной безопасности необходимы международные гарантии безопасности для поставок продовольствия из Черноморского бассейна.

По ее словам, Украине требуются противоракетные и противодронные боеприпасы для защиты портовой и логистической инфраструктуры в стране.


Кроме того, Киев просит обеспечить разминирование морских путей в Черном море, а также сопровождение страхования грузов.

Напомним, что в мальтийской встрече по Украине принимают участие 64 представителя в очном формате и ещё 10 по видеосвязи. Она позволит обменяться мнениями между Украиной, странами глобального Юга, «Группой семи» и странами Евросоюза. Будет проведено обсуждение так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также формулы мира в Европе по видению США и Евросоюза. Участники рассмотрят пять глобальных тем. К ним относятся ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергобезопасность, а также «восстановление территориальной целостности Украины».

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#украина
#помощь
#безопасность
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От обстрелов и бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло уже 8 тысяч человек
29 октября 2023, 04:49

Фото: iStock/Racide

Количество погибших в секторе Газа в ходе обстрелов и бомбардировок со стороны Израиля превысило уже восемь тысяч человек. Половину этого числа составляют дети, сообщил Минздрав Палестины.
«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath.

Израильская армия приведена в высокий уровень боевой готовности на северной границе с сектором Газа. Об этом сообщил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Говоря об «очень высоком уровне готовности»,  Халеви отметил, что дойти до поставленных целей будет нелегко, придётся преодолеть длинный путь.

Вечером 27 октября израильские военные вошли в северную часть сектора Газа. В наступлении принимали участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. В ходе сильнейших с момента начала эскалации обстрелов потерь среди боевиков ЦАХАЛ обнаружено не было. Однако ранее член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака заявил, что ночное наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось. По его словам, израильская армия понесла огромные потери

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#израиль
#палестина
#гибель
#обстрел
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Полковник Макгрегор: Для США на Украине все закончится по вьетнамскому сценарию
29 октября 2023, 04:09

Фото: iStock/ValleraTo

США теряют интерес к Украине, и в конце концов просто уйдут оттуда, как когда-то ушли из Вьетнама. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
«Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине <...> в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем», — сказал он.

Полковник отметил, что американцы постепенно теряют интерес к Украине. По его мнению, уже вскоре вашингтонская администрация учтет интересы граждан, которые не интересуются внешней политикой,  и просто «сменит тему».

Военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным. Об этом ранее заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер. Также Риттер с сарказмом констатирует, что администрация Вашингтона по-прежнему готова продолжать политику, которая приведет к гибели еще многих тысяч украинцев. А также отправлять на Украину самолеты, чтобы увидеть, как русские их сбивают в большом количестве.

Иностранные СМИ все чаще начинают отмечать, что Запад начинает уставать от растущих запросов Украины, а поддержка ее лидера Зеленского неуклонно падает. Его слова порой вызывают раздражение у союзников, которых он критикует за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на форуме по безопасности в Варшаве недавно заявил, что вооружения для Украины подходят к концу.

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#сша
#украина
#дуглас макгрегор
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Израиль предложил Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа
29 октября 2023, 02:51

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).
«Я вижу огромную поддержку Эрдоганом и его народом нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и я могу только предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и взял их под свою защиту жить в Турции», — отметил министр.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн призвал всех диппредставителей, находящихся на территории Турции, покинуть страну и вернуться на родину. Глава израильского МИД отметил, что страна займётся переоценкой двусторонних отношений с Турцией.

Отмечается, что такое решение принято после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об объявлении Израиля «военным преступником», который в субботу проводит в Стамбуле митинг в поддержку Палестины. Данные турецких СМИ гласят, что в митинге принимает участие свыше 1,5 тысяч человек.

Турецкий лидер раскритиковал действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что Анкара «не позволит убивать детей» в регионе. По мнению турецкого президента, атакующие сектор Газа и те, кто поддерживает эти атаки, проявляют признаки «психического заболевания».


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#сектор газа
#израиль
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Сенатор Пушков: Большинство стран не разделяют позиции США по Ближнему Востоку
29 октября 2023, 02:22

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной показало, что большая часть мировых государств отнюдь не разделяют позицию Соединённых Штатов Америки в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков, глава председатель Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Политик напомнил, что за проект внесенной представителем Иордании резолюции в итоге проголосовали трое постоянных членов Совета Безопасности — Россия, Китай и даже Франция. А такие страны как, например, Германия и Британия и вовсе воздержались. При этом рядом с США и Израилем оказалось всего 12 стран.

«А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству», — заметил Пушков.

Напомним, что в минувшую пятницу, 27 октября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РБК. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.

Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.

Однако глава министерства иностранных дел Израиля Итан Коэн написал в своем Telegram-канале, что еврейское государство решительно отвергает призыв Генеральной Ассамблеи к прекращению огня, назвав его «отвратительным». Он подчеркнул, что его страна намерена уничтожить ХАМАС, так же, как раньше мир решил проблему нацистов и ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация
#совет федерации
#израиль
#сша
#оон
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Военный эксперт Никулин: Наземная операция Израиля в Газе — это безумие
29 октября 2023, 01:26

Фото: iStock/Nancy_Anderson

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа является безумием, заявил в эфире телеканала РЕН ТВ военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Он считает, что ЦАХАЛ не удастся достичь заявленных израильским военным руководством целей.
«Израиль готов уничтожить сотни тысяч палестинцев, если не миллион, потому что по-другому уничтожить ХАМАС не получится. Но даже если всех боевиков ХАМАС в секторе Газа и удастся ликвидировать, их еще десятки тысяч по всему миру», — отметил Никулин.

Эксперт подчеркнул: действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве способны вызвать лишь ещё больший всплеск терроризма, поскольку в результате появятся сотни тысяч боевиков, которые откроют целенаправленную охоту за гражданами еврейского государства.

Израиль перешёл ко второму этапу военного конфликта с Палестиной. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеобращении к гражданам страны 28 октября. Политик отметил, что целью второго этапа войны станет уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и полное освобождение заложников.

В ночь на 28 октября израильтяне атаковали территорию сектора Газа с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Проведя своеобразную «разведку боем», части ЦАХАЛ вернулись на исходные рубежи. В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что попытка проведения Израилем наземной военной операции полностью провалилась.

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#сектор газа
#израиль
#палестина
#война
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Кадыров сравнил израильтян с гитлеровцами
Кадыров: Израильский фашизм сегодня ничуть не уступает гитлеровскому
29 октября 2023, 00:21

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа являются фашизмом, который не уступает гитлеровскому, а возможно — и превосходит его.
«Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей. Точную цифру сейчас никто не скажет <...> По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что региональный общественный фонд имени его отца, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, будет продолжать оказывать «посильную помощь нашим братьям из Палестины». Сейчас уже готов объём помощи для 20 тысяч семей.

Ранее глава Чечни назвал происходящее в секторе Газа откровенным геноцидом мусульман-палестинцев. Чеченский лидер также подчеркнул, что подобные преступления уже давно настроили весь цивилизованный мир против стран, совершающих их. В союзниках как у Израиля, так и Украины только те западные государства, которые сами «давно перешагнули все мыслимые и немыслимые рамки».

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#рамзан кадыров
#израиль
#палестина
#чечня
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Израиль пригрозил Маску уничтожением спутников Starlink из-за его помощи Газе
29 октября 2023, 00:02

Фото: iStock/AdrianHancu

Израиль разорвет связи с компанией SpaceX бизнесмена Илона Маска из-за использования Starlink в Газе. Такое заявление сделал глава Министерства связи еврейского государства Шломо Каръи.
«Если Илон Маск будет помогать палестинцам связью, то она будет уничтожена всеми доступными средствами <...> "Хамас" будет использовать эту Starlink для террористической деятельности. Мы это знаем, и Маск это знает», — отметил министр.

Любопытно, что он сделал это заявление на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), владельцем которой является не кто иной, как Илон Маск.

Маск ранее заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Это связано с тем, что в пятницу, 27 октября, палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила о полном отключении услуг связи и сети интернет на территории сектора Газа.

В СМИ также сообщалось о переговорах Израиля с компанией SpaceX, принадлежащей Маску, по поводу предоставления ЦАХАЛ услуг связи сети Starlink во время палестино-израильского конфликта. Отмечалось, что таким образом израильтяне в приграничных районах были бы обеспечены интернетом, в то время как на территории анклава Израиль может отключить доступ не только к самой сети, но и к телефонным сервисам.

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#спутник
#израиль
#илон маск
#сектор газа
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Бывший вице-президент США Майк Пенс приостанавливает свою избирательную кампанию
AP: Бывший вице-президент США Пенс объявил о выходе из предвыборной гонки
28 октября 2023, 23:29

Фото: официальный предвыборный сайт Майка Пенса

Бывший вице-президент США Майк Пенс на прошедшей пресс-конференции Республиканской партии объявил, что приостанавливает свою борьбу на выборах в 2024 году за пост главы государства. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Мне стало ясно, что сейчас — не моё время <...> Американскому народу я говорю: это не мое время, но это все еще ваше время», — объяснил Пенс мотивы своего решения.

Бывший вице-президент Соединённых Штатов зарегистрировался для участия в президентских выборах ещё в июне 2023 года. Теперь же он стал первым крупным политиком со стороны «слонов», покинувшим предвыборную гонку, в которой пока лидирует экс-президент США Дональд Трамп.

По информации телеканала NBC News, причиной схода Пенса явились непопулярность среди избирателей и, как следствие — проблемы с финансированием и наличие задолженности в $600 тыс. Кроме того, политик не смог заручиться достаточной материальной поддержкой для того, чтобы участвовать в очередных публичных дебатах кандидатов-республиканцев.

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#сша
#дональд трамп
#выборы
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Al Hadath: ХАМАС готово к обмену по формуле «все заложники на всех заключённых»
28 октября 2023, 23:08

Фото: iStock/Gilnature

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинских заключённых на всех заложников. Его слова передаёт телеканал Al Hadath.
«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», — заявил Синвар (цитата по РИА Новости).

Ранее представители движения уже заявляли о своей готовности передать всех заложников Тегерану. Кроме того, официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда сообщил, что около 50 заложников погибли в результате обстрелов Израилем сектора Газа.

Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.

Израиль перешёл ко второму этапу военного конфликта с Палестиной. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеобращении к гражданам страны 28 октября. Политик отметил, что целью второго этапа войны станет уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и полное освобождение заложников.

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#хамас
#израиль
#палестина
#война
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