В Киеве придумали «план Б» на случай прекращения финансирования Западом

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Правительство Украины придумало план «Б» на случай, если страны Запада перестанут оказывать Киеву помощь. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной рады Украины Данил Гетманцев в эфире телеканала «Рада».
Журналисты спросили у депутата, готовит ли правительство запасную стратегию на случай прекращения финансовой помощи. Он ответил, что такой план безусловно имеется.
Гетманцев предположил, что Запад может начать поддерживать Украину на определенных условиях, речь идет про контроль полученных украинским правительством финансов.
Он также рассказал о трудностях с составлением государственного бюджета на 2024 год. Депутат утверждает, Киев рассчитывает получить 42 млрд. долларов, но пока что гарантировано выделение только 15 млрд. от Еврокомиссии и Международного валютного фонда.
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«Но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет», — отметил парламентарий.
Он также рассказал о трудностях с составлением государственного бюджета на 2024 год. Депутат утверждает, Киев рассчитывает получить 42 млрд. долларов, но пока что гарантировано выделение только 15 млрд. от Еврокомиссии и Международного валютного фонда.
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Алина Юрчак