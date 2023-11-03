В Киеве придумали «план Б» на случай прекращения финансирования Западом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении операции по окружению сектора Газа. В результате военный действий, были убиты десятки боевиков палестинской группировки ХАМАС. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне ближневосточного конфликта, о том, зачем в Израиль прибыл госсекретарь США, и кто намерен провести на территории еврейского государства полномасштабную военную операцию.