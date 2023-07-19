Украина рассматривает возможность транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии

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Власти Украины рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией. Об этим заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
«Турция пытается найти золотую середину и минимизировать риски. Мы создали фонд гарантирования со своей стороны, и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. <...> это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии», — рассказал Боднар в эфире телемарафона (цитата по РИА Новости).Боднар добавил, что международное сообщество должно гарантировать Украине возможность реализации подобного сценария, и одновременно «давить на Россию». Для этих целей, заявил он, украинские власти проводят работу на международной арене.
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