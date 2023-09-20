Украина решила создать зерновой хаб в Африке

Фото: IStock/Iryna Mylinska
Президент Кении Уильям Руто сообщил, что в ходе переговоров в Нью-Йорке, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса. Об этом он написал в социальной сети Х.
По словам Руто, Украина, таким образом, решит проблему нехватки зерна в Восточной Африке.
Прежде, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что Россия, отказом от возобновления зернового соглашения, использует продовольствие в качестве оружия. Он также упомянул «недружественные» действия Польши, Словакии и Венгрии, которые, по его мнению, «подыгрывают России».
Напомним, указанные страны запретили импорт украинского зерна.
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Прежде, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что Россия, отказом от возобновления зернового соглашения, использует продовольствие в качестве оружия. Он также упомянул «недружественные» действия Польши, Словакии и Венгрии, которые, по его мнению, «подыгрывают России».
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Анастасия Крестьянова