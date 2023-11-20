Украина собралась судиться с Польшей из-за блокировки погранпунктов

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Украинские власти планируют подать иски в суд в связи с блокировкой пунктов пропуска на границе с Польшей, вызванной забастовкой польских перевозчиков.
Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил об этом агентству «Украинформ».
Балин отметил, что ситуация приближается к критической, поэтому юристы, представляющие украинские интересы в Польше, должны незамедлительно нормализовать обстановку, восстановив работу пропускных пунктов.
Также требуется определить, кто будет возмещать убытки, понесенные Киевом из-за этой ситуации. На данный момент готовятся иски против участников забастовки.
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Балин отметил, что ситуация приближается к критической, поэтому юристы, представляющие украинские интересы в Польше, должны незамедлительно нормализовать обстановку, восстановив работу пропускных пунктов.
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Артем Кузьмин