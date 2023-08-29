Украина сообщила об открытии крупного месторождения газа

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«Укргаздобыча» сообщила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
По словам главы предприятия, с начала текущего года, в стране было открыто несколько новых месторождений газа, которые исследовались постепенно. Он также заявил, что Украина намерена добыть более 13,5 миллиарда кубометров газа до конца 2023 года.
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Анастасия Крестьянова