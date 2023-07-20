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Украина создаст временный морской маршрут для транспортировки зерна

20 июля 2023, 03:34

Фото: iStock/3DFOX

Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна после выхода России из зерновой сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо первого замминистра развития инфраструктуры Украины Василия Шкуракова в адрес международной морской организации ООН.
Новые маршруты взамен расположенных в северо-западной части черноморской акватории, Шкураков предлагает открыть вблизи портов, входящих в коридор, который ведет в территориальные воды Румынии.

Кроме того, украинский чиновник отметил, что Киевом уже создан механизм «гарантий компенсации ущерба» тем компаниям и судам, которые остались работать в портах Украины после того, как черноморская зерновая инициатива (а таково официальное название зерновой сделки) была прекращена 18 июля


Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что власти Украины рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией.

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Украинские СМИ пишут о взрывах в районе Одессы
20 июля 2023, 02:52

Фото: iStock/V-art

В украинском портовом городе Одесса прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал агентства УНИАН.
По данным УНИАН, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предупреждают жителей о возможной ракетной угрозе.

До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Воздушная тревога была при этом объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

19 июля российское Минобороны сообщило о том, что ночью «Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса».

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#Одесса
#взрывы
#Украина
#УНИАН
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AFP: Макрон готовит перестановки в правительстве Франции по следам массовых протестов
20 июля 2023, 02:04

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 20 июля, произведет перестановки в правительстве республики. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в окружении главы государства.
Согласно AFP, премьер-министр Франции Элизабет Борн уже приехала в Елисейский дворец, чтобы обсудить с президентом предстоящие кадровые изменения. При этом, по информации телеканала BFMTV, Борн в любом случае сохранит за собой пост главы правительства.

Ранее Эммануэль Макрон неоднократно отмечал, что Борн пользуется его полным доверием. После того, как во Франции была принята пенсионная реформа, вызвавшая по всей стране масштабные акции протеста, глава Пятой республики дал премьеру сто дней на «перезапуск» деятельности кабмина. Этот срок истек 14 июля.

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#Франция
#Элизабет Борн
#кадровые перестановки
#Эммануэль Макрон
#правительство
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20 июля 2023, 00:01
«Вагнеровцы» впервые раскрыли свои потери в СВО
Начальник штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Маркс» обнародовал цифры завербованных бойцов и потерь в ходе спецоперации
20 июля 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

За время спецоперации России на Украине через нее прошло 78 тысяч бойцов частной военной компании «Вагнер», сообщил один из членов Совета командиров группировки, начальник штаба ЧВК с позывным «Маркс». Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

#Франция
#Элизабет Борн
#кадровые перестановки
#Эммануэль Макрон
#правительство
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В работе мессенджера WhatsApp зафиксирован глобальный сбой.
В работе мессенджера WhatsApp зафиксирован глобальный сбой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
19 июля 2023, 23:57

Фото: iStock/Kirill Smyslov

В работе мессенджера WhatsApp зафиксирован глобальный сбой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) столкнулись со сбоем в его работе, следует из данных сервиса Downdetector.
Большинство жалоб (52%) связаны с неполадками в работе приложения, еще 44% не могут отправить сообщение, 4% сообщили о проблемах в работе сайта.Проблемы есть как в мобильном приложении, так и веб-версии.

#Франция
#Элизабет Борн
#кадровые перестановки
#Эммануэль Макрон
#правительство
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Лавров прокомментировал несогласие СЕЛАК с позицией Запада по России
19 июля 2023, 22:06

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что латиноамериканцы показали характер и не поддались на антироссийскую риторику.
Министр пояснил, что в той ситуации, когда Запад озвучивал антироссийскую позицию на саммите ЕС и CELAC, страны Латинской Америки продемонстрировали свой характер и не поддались влиянию. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад беспардонно продавливал антироссийские тексты, но латиноамериканцы продемонстрировали непоколебимость. 

Напомним, двухдневный саммит состоялся накануне в Брюсселе. 

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#Лавров
#Россия
#МИД РФ
#СЕЛАК
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В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты
19 июля 2023, 21:23

Фото: iStock/arrarorro

Белый дом: США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты.
В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Штаты не готовы объявлять о каких-либо мерах поддержки движения судов в порты Украины после заявлений Минобороны России.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что идущие в порты Украины суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В ведомстве также отметили, что такие суда будут ​рассматриваться как перевозчики военных грузов. 

Заявлению оборонного ведомства предшествовало решение Москвы ​о выходе из зерновой сделки. ​Соглашение перестало действовать 18 июля. 

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#Белый дом
#Украина
#зерновая сделка
#движение судов
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Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа текущего года
19 июля 2023, 21:02

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска в России электронных виз с 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Поддержать предложение попросила Путина вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с российским правительством. Президент принял поступившее предложение, поблагодарив парламентариев за хорошую работу, которая впоследствии поможет населению.

Предложение о введении электронных виз было принято ещё в 2020 году, однако реализация проекта была приостановлена из-за вспыхнувшей пандемии COVID-19. Работа над возобновлением функционирования нововведения началась в прошлом году, этим занимались МИД, МВД и ФСБ.

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#виза
#Россия
#Путин
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Лавров: РФ не может отказаться от целей, которые были объявлены в рамках СВО
19 июля 2023, 20:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения военной спецоперации.
Об этом министр сообщил в ходе встречи руководителями российских некоммерческих организаций.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия знает, за что она борется. Он также указал на то, что западные страны каждый день обсуждают наступление Украины и сложности, которые создает Россия для ВСУ. 

Ранее Лавров прокомментировал передачу ВСУ истребителей F-16. Он заявил, что поставки боевых самолетов будут рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада. 

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#Лавров
#МИД РФ
#СВО
#Россия
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