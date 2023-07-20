Украина создаст временный морской маршрут для транспортировки зерна

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Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна после выхода России из зерновой сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо первого замминистра развития инфраструктуры Украины Василия Шкуракова в адрес международной морской организации ООН.
Новые маршруты взамен расположенных в северо-западной части черноморской акватории, Шкураков предлагает открыть вблизи портов, входящих в коридор, который ведет в территориальные воды Румынии.
Кроме того, украинский чиновник отметил, что Киевом уже создан механизм «гарантий компенсации ущерба» тем компаниям и судам, которые остались работать в портах Украины после того, как черноморская зерновая инициатива (а таково официальное название зерновой сделки) была прекращена 18 июля
Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что власти Украины рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией.
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Кроме того, украинский чиновник отметил, что Киевом уже создан механизм «гарантий компенсации ущерба» тем компаниям и судам, которые остались работать в портах Украины после того, как черноморская зерновая инициатива (а таково официальное название зерновой сделки) была прекращена 18 июля
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Артем Путинцев