Украина создаст временный морской маршрут для транспортировки зерна

В работе мессенджера WhatsApp зафиксирован глобальный сбой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) столкнулись со сбоем в его работе, следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство жалоб (52%) связаны с неполадками в работе приложения, еще 44% не могут отправить сообщение, 4% сообщили о проблемах в работе сайта.Проблемы есть как в мобильном приложении, так и веб-версии.





Диана Аванесян