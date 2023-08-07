Украина стала крупнейшим получателем американской помощи

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Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на данные Пентагона и Госдепа США.
По информации авторов статьи, США направили Киеву более $66,2 млрд. Отмечается, что примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку страны.
Согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. Издание сообщает, что помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники.
Ранее сообщалось, что военная помощь Тайваню со стороны США не понравится украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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Согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. Издание сообщает, что помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники.
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Анастасия Крестьянова