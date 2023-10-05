«Ъ»: Украина требует от Финляндии экстрадиции россиянина Воислава Тордена

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Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России, пишет «Коммерсант».
Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки. По словам адвоката Александра Почуева, его подопечный родился в России, но большую часть жизни прожил в скандинавских странах. В 2014 году он в качестве добровольца отправился на Донбасс. Представители Тордена заявили, что из-за участия в событиях в ЛНР его лишили вида на жительство в Норвегии, а также установили запрет на въезд в шенгенскую зону.
В этом году россиянин решил, что санкции с него сняты, так как Финляндия выдала ему биометрическую визу, вид на жительство и присвоила номер соцстрахования.
Полиция впервые задержала Воислава Тордена 20 июля. Изначально его обвиняли в незаконном пересечении границы шенгенской зоны из-за сокрытия персонданных, хотя еще в 2016 году он официально сменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена в целях безопасности. Кроме того, было открыто производство по отзыву вида на жительство Тордена в Финляндии.
Сам россиянин любые обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, на Украине из-за трудной обстановки сейчас легко найти людей, которые согласятся выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений или потерпевших от них.
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В этом году россиянин решил, что санкции с него сняты, так как Финляндия выдала ему биометрическую визу, вид на жительство и присвоила номер соцстрахования.
Сам россиянин любые обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, на Украине из-за трудной обстановки сейчас легко найти людей, которые согласятся выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений или потерпевших от них.
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Диана Аванесян