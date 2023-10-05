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«Ъ»: Украина требует от Финляндии экстрадиции россиянина Воислава Тордена

05 октября 2023, 02:45
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России, пишет «Коммерсант».
Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки. По словам адвоката Александра Почуева, его подопечный родился в России, но большую часть жизни прожил в скандинавских странах. В 2014 году он в качестве добровольца отправился на Донбасс. Представители Тордена заявили, что из-за участия в событиях в ЛНР его лишили вида на жительство в Норвегии, а также установили запрет на въезд в шенгенскую зону.

В этом году россиянин решил, что санкции с него сняты, так как Финляндия выдала ему биометрическую визу, вид на жительство и присвоила номер соцстрахования.


Полиция впервые задержала Воислава Тордена 20 июля. Изначально его обвиняли в незаконном пересечении границы шенгенской зоны из-за сокрытия персонданных, хотя еще в 2016 году он официально сменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена в целях безопасности. Кроме того, было открыто производство по отзыву вида на жительство Тордена в Финляндии.

Сам россиянин любые обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, на Украине из-за трудной обстановки сейчас легко найти людей, которые согласятся выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений или потерпевших от них.

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#полиция
#санкции
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#донбасс
#лнр
#финляндия
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Владимир Путин поздравил российских учителей с их профессиональным праздником
05 октября 2023, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.
В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия

Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.

Кроме того, Путин пообещал, что власти будут работать над расширением мер поддержки учителей, а также строить и ремонтировать российские школы.

Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил ранее российский лидер в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

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#поздравление
#владимир путин
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В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной
Myśl Polska: Запад превратит Украину в выжженную землю
05 октября 2023, 01:12

Фото: iStock/ValleraTo

Запад в случае потери контроля над Украиной может превратить ее в выжженную землю. Об этом пишет обозреватель Конрад Ренкас для Myśl Polska.
«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли», — говорится в публикации.

По словам Ренкаса, Запад, пугая Киев голодом и Россией, пытается сокрыть глобальную афёру, которая обрекает Украину на полное опустынивание. Кроме того, зерновой шантаж, которым стараются «разжалобить» западное общество, нужен для приумножения прибыли сторон, заинтересованных в продлении конфликта.

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#общество
#контроль
#запад
#киев
#польша
#украина
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Блинкен пошутил, что «русские друзья» прервали его выступление в Техасе
05 октября 2023, 00:23

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил о том, что его выступление в университете Техаса было прервано «русскими друзьями», причем как раз в момент, когда речь зашла об Украине. Об этом пишет РБК.
«Возможно, нас прервали русские друзья. Рад знать, что национальная система оповещений работает», — сказал Блинкен во время выступления в Остине (штат Техас) после того, как посреди его речи внезапно зазвучал сигнал тревоги.

На самом деле, как поясняет РБК,это было связано с тем, что в разных городах США какраз в это время проходила общенациональная проверка систем оповещения. Точно такая же прошла и в России накануне, 4 октября.

Ранее в ходе своего выступления в Университете Райса американский госсекретарь заявил, что стремление избежать прямого конфликта России и США из-за событий на Украине с самого начала являлось одной из «путеводных звёзд» президента Джо Байдена.

Энтони Блинкен ещё раз подчеркнул, что самый надёжный, по мнению американской администрации, путь прекращения украинского конфликта — это укрепление военных позиций Украины, поскольку из-за действий России, якобы исходящей из желания «продержаться дольше Запада», какой-либо значимый дипломатический прорыв между двумя странами сейчас невозможен.

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#тревога
#сша
#россия
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Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу Зеленского
04 октября 2023, 23:50

Кабинет министров Украины назначил пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» отцу президента страны Александру Зеленскому. Соответствующее постановление украинского правительства уже опубликовано официально.
Согласно документу, стипендию назначили 119 научно-педагогическим работникам, в числе которых и «профессор Государственного университета экономики и технологий Александр Семенович Зеленский 1947 года рождения».

Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена Жена Зеленского потратила более миллиона долларов на украшения во время поездки в США. Пока президент Украины выступал на Генассамблее ООН, его жена посетила самую дорогую улицу Нью-Йорка — Пятую авеню. Там расположены наиболее шикарные мировые бутики, в том числе и магазин любимого ювелирного бренда Зеленской — Cartier.

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#владимир зеленский
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«Немыслимо»: США отняли у Украины последнюю надежду
RS: Сокращение западной помощи стало переломным моментом для Украины
04 октября 2023, 22:36

Фото: iStock/JARAMA

Западные страны все более открыто демонстрируют усталость от украинского конфликта и заявляют о нежелании продолжать денежные вливания в ВСУ, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft.
«Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования нашего правительства еще на 45 дней без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация. Такое голосование было бы немыслимо в декабре прошлого года», - прокомментировал ситуацию Биб. 

Автор напомнил недавний конфликт с украинским зерном, в результате которого несколько европейских странах запретили импорт сельхозпродукции Украины на свои рынке, поскольку это обстоятельство очень сильно ударило по их собственным фермерам. 

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#сша
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#бюджет
#голосование
#импорт
#украина
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Путин заявил о важности развития системы образования в новых регионах РФ
Путин: Нужно помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования
04 октября 2023, 22:00

Фото: kremlin.ru

Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил российский лидер Владимир Путин, в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».
«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна, мы уделяем и, безусловно, будем уделять им особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

Путин также отметил, что на церемонии «Учитель года», который проходит на федеральной территории «Сириус», также присутствуют педагоги из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. 

Ранее Путин заявил, что ключевым вопросом образовательной системы является воспитание. Он также рассказал, что пообщался на эту тему с патриархом. Вместе они пришли к выводы, что важны не только знания, но и то, в какие сердца они вложены.

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#владимир
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МИД: Представителям РФ не дали визы для участия во встрече «ядерной пятерки»
МИД: Два представителя РФ не получили визы для участия в «ядерной пятерке»
04 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/iDymax

Два представителя российской делегации не получили визы для участия во встрече «ядерной пятерки», об этом заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков завил, что российская делегация получила визы для поездки в ООН. При этом, как отметил Рябков, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.

«Что касается мероприятий «ядерной пятерки», то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате», - прокомментировал ситуацию Воронцов.

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#ядерное
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В США признали авторитет Путина
Клинтон связала рост популярности российской позиции в мире с влиянием Путина
04 октября 2023, 20:45

Фото: kremlin.ru

Рост популярности российской позиции в мире напрямую связан с влиянием президента РФ Владимира Путина, об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью для PBS News.
По словам Клинтон, команда российского президента работает над расширением мирового влияния и, в том числе, пытается подорвать демократические устои западного общества.

«Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я вижу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 пользу Путина», - прокомментировала ситуацию Клинтон. 

Она также считает, что раскол в Конгрессе США необходимо просто пережить, в то время как большая часть американского правительства все же выступает за поддержку Украины.

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#сша
#владимир путин
#россия
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«Проработали все просьбы»: Байден высказался о встрече с Зеленским
Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи Украине
04 октября 2023, 20:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден заявил, что проработал все просьбы президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи ВСУ.
Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении Киеву твердотопливных тактических баллистических ракет ATACMS, заявил, что ​после встречи с Зеленским проработал все его просьбы о военной помощи Украине. 

Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского правительства, а также с главой Белого дома Джозефом Байденом.

При это, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби завил, что у Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины. При этом, Кирби отметил, что продолжительность помощи напрямую зависит от ее объемов и потребностей украинской армии.

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