Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью

Фото: iStock/alzay
Представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения о сотрудничестве стран-участниц СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с российским и белорусским правительствами. Об этом Мельничук написал в своем телеграм-канале.
Напомним, власти Украины регулярно сообщают о своем выходе из соглашений, заключенных с РФ и Белоруссией.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что у США и ЕС нет единства по конфликту на Украине
«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом
«Попрошайка»: Лукашенко прокомментировал поведение Зеленского
Екатерина Коршунова