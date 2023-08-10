Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»

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НАПК Украины сообщило, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию, в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с РФ.
Соответствующая информация размещена на сайте агентства.
НАПК принял решение о внесении компании в перечень спонсоров войны из-а того, что доходы производителя выросли и в бюджет РФ было направлено более 12 миллионов долларов налога.
Отмечается, что Bacardi приостанавливала экспорт в Россию и не проводила рекламных кампаний на территории страны. Позже, компания вновь возобновила полноценную работу на российском рынке и даже объявила о расширении и наборе новых сотрудников. Прибыль организации увеличилась на 206,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает НАПК.
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Анастасия Крестьянова