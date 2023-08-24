Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в перечень «спонсоров войны»

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Украинский перечень «международных спонсоров войны» пополнился крупнейшими мировыми табачными компаниями Philip Morris International и Japan Tobacco International. Об этом с своём Telegram-канале сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
Уточняется, что такое решение украинской организацией было принято из-за того, что табачные компании продолжают сотрудничать с Россией и пополнять её бюджет, несмотря на конфликт между странами.
Чистая прибыль компании Philip Morris International в России составила около 48,2 млрд рублей, что на 45% больше показателей 2021 года. А Japan Tobacco International является лидером российского рынка с долей 34,9%.
Компании ранее заявляли о желании покинуть российский рынок и приостановить инвестирование, однако они все ещё продолжают производить табачную продукцию на территории России и осуществлять продажи.
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Чистая прибыль компании Philip Morris International в России составила около 48,2 млрд рублей, что на 45% больше показателей 2021 года. А Japan Tobacco International является лидером российского рынка с долей 34,9%.
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Анастасия Чинкова