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Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в перечень «спонсоров войны»

24 августа 2023, 17:53

Фото: iStock/FabrikaCr

Украинский перечень «международных спонсоров войны» пополнился крупнейшими мировыми табачными компаниями Philip Morris International и Japan Tobacco International. Об этом с своём Telegram-канале сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
Уточняется, что такое решение украинской организацией было принято из-за того, что табачные компании продолжают сотрудничать с Россией и пополнять её бюджет, несмотря на конфликт между странами.

Чистая прибыль компании Philip Morris International в России составила около 48,2 млрд рублей, что на 45% больше показателей 2021 года. А Japan Tobacco International является лидером российского рынка с долей 34,9%.


Компании ранее заявляли о желании покинуть российский рынок и приостановить инвестирование, однако они все ещё продолжают производить табачную продукцию на территории России и осуществлять продажи.

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#украина
#компании
#табак
#запрет
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В ООН встревожены ударами беспилотников ВСУ по российским городам
В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам
24 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что организация обеспокоена обстрелами приграничной территории России.
Она также выразила обеспокоенность относительно атак дронами российских городов. Об этом замгенсека организации заявила на заседании Совбеза. 

Дикарло подчеркнула, что международное право строго запрещает наносить удары по гражданским лицам и объектам инфраструктуры любым странам. Отмечается, что так, она прокомментировала атаки БПЛА со стороны ВСУ на Москву. 
 
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#россия
#право
#путин
#оон
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В подмосковном Комлесхозе назвали уходящий летний грибной сезон малоурожайным
24 августа 2023, 18:08

Фото: Комлесхоз МО

Летний сезон сбора грибов в Подмосковье в этом году оказался малоурожайным. Такую оценку дали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В разных районах области пока встречаются лисички, маслята, реже подосиновики и белые, но в основном червивые. Поэтому опытные грибники уже готовятся к осеннему сезону», – сказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.
Зампред напомнил, что нельзя собирать грибы рядом с автомагистралями, так как в них накапливается много тяжёлых металлов. Остерегаться необходимо и грибов-двойников, которые копируют съедобные грибы, но могут быть ядовитыми.

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#комлесхоз мо
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#грибники
#георгий филимонов
#подмосковье
#московская область
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Политолог Марков: «БРИКС — очень мягкая организация»
24 августа 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/hamzehsh12

Политолог Сергей Марков прокомментировал решение об увеличении стран-участниц в БРИКС, назвав такие меры правильными и позитивными.
Вместе с тем, он отметил, что на данный момент БРИКС является «мягкой» организацией, которая пока не продемонстрировала каких-либо скоординированных решительных действий на политической арене мира.

«БРИКС — очень мягкая организация. До сих пор не было ни одного совместного действия ее участников. Это клуб стран, который заинтересован в хороших отношениях друг к другу, в диалоге. Те, кто вступил в БРИКС с высокой вероятностью не будут участвовать в санкциях против России», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.

Он добавил, что БРИКС ещё предстоит осознать свою роль, создав параллель западной инфраструктуры и глобальной торговли вообще.

Кроме того, специалист не исключил превращение БРИКС в военный альянс в будущем.

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#политика
#брикс
#политолог
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Политолог Сардарян раскрыл провальный план Запада против России
Политолог Сардарян: «Был только один план: Россия не выстоит»
24 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук Генри Сардарян заявил, что у западных стран и НАТО был план разрушить Россию с помощью политического влияния и экономических санкций.
Однако, считает эксперт, этот план не удался, что Запад уже признаёт.

«У них был только один план: Россия не выстоит против их санкций, не выстоит против западного давления на внутриполитическую систему, и у нас произойдёт антиконституционное свержение власти. Предполагалось, что русская армия не сможет противостоять хвалёному оружию, тактике, стратегии и разведке НАТО, которые Вашингтон и Брюссель поставили на службу националистам на Украине», — рассказал в беседе с «Царьградом» Сардарян.

Он подчеркнул, что в результате политики и действий западных государств в России стали наблюдаться противоположные, позитивные явления.

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#россия
#страны
#запад
#политика
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Представитель Подмосковья Тимченко стал секретарём территориального избиркома ДЭГ
24 августа 2023, 17:26

Фото: Мособлизбирком

Представитель Московской области Антон Тимченко избран секретарём территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Состоялось первое организационное заседание ТИК ДЭГ, в ходе которого тайным голосованием на должность секретаря был избран Тимченко. Его кандидатуру предложили Политическая партия «Гражданская Платформа» и Общественная палата Московской области.

По итогам заседания прошла пресс-конференция с участием членов ЦИК России, ТИК ДЭГ, представителей партий и экспертов дистанционного электронного голосования. Участники из разных регионов, где в этом году пройдёт ДЭГ, задали вопросы, что делать, если во время онлайн-голосования отключился интернет, как защитят данные избирателей при онлайн-голосовании, как будет обеспечиваться наблюдение за ДЭГ и можно ли будет воспользоваться дистанционным электронным голосованием из-за границы.

9 августа Центризбиком России сформировал территориальный избирком для проведения дистанционного электронного голосования. В его состав вошли 16 человек, делегированных партиями и общественными палатами регионов.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#выборы
#голосование
#дэг
#единый день голосования
#едг
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The American Conservative: Вина за развязывание конфликта на Украине лежит на США
24 августа 2023, 17:25

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Вашингтонской администрации следует признать, что у Киева нет никаких шансов победить Россию, равно как и то, что вина за развязывание и дальнейшую эскалацию украинского конфликта полностью лежит на Соединенных Штатах.
Об этом написал журналист Дуг Бандоу в своей статье для издания The American Conservative. В материале также отмечается, что расширение НАТО на Восток, распад Югославии, спонсирование и продвижение цветных революций в Грузии и на Украине, поддержка свержения законно избранного украинского президента в 2014 году и другие подобные шаги были продиктованы вовсе не заботой о безопасности Америки, а только лишь ее желанием постоянно доминировать.

Обозреватель напомнил, что о последствиях таких агрессивных и враждебных действий президент России Владимир Путин предупреждал еще в 2007 году во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. В публикации указано, что именно агрессивная политика Вашингтона привела к отказу администрации Байдена от переговоров с Москвой перед началом спецоперации и к явным попыткам западных стран сорвать первые переговоры между Россией и Украиной. В заключение колумнист подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтон должен сделать первый шаг, а именно признать, что у Зеленского нет шансов на победу.

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#переговоры
#украина
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Мытищинские хирурги удалили пациентке шестисантиметровую опухоль прямой кишки
24 августа 2023, 16:53

Фото: Минздрав МО

Врачи Мытищинской больницы удалили пациентке шестисантиметровую опухоль прямой кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступила 64-летняя женщина с ректальным кровотечением. Врачи выявили у неё опухоль верхнего отдела прямой кишки. Было решено срочно провести операцию.
 
Через небольшой разрез хирурги удалили женщине шестисантиметровую опухоль. Затем они сформировали естественный путь для пищевых масс методом сшивания двух частей кишечника. Операция заняла 2,5 часа. Как выяснилось, опухоль была злокачественной.
 
Сейчас состояние пациентки удовлетворительное. Ей предстоит курс лечения, тактику которого определит врач-онколог. 

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#подмосковье
#московская область
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Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели Пригожина
Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом Пригожина
24 августа 2023, 15:50

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о крушении самолета, в котором находился Евгений Пригожин, и отверг причастность Украины к произошедшему. Его слова приводит издание «Интерфакс Украина»,
По его словам, к гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина, Киев не имеет никакого отношения. ​Президент Украины также заявил, что всем известно, кто стоит за гибелью бизнесмена. 

​О трагедии сообщалось накануне вечером. Бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину потерпел крушение над Тверской областью. Все члены экипажа и пассажиры борта погибли. 

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Эстонский премьер заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России
Эстонский премьер Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России
24 августа 2023, 15:41

Фото: iStock/opolja

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, на пресс-конференции правительства, заявила, что ничего не знала о бизнесе ее мужа Арво Халлика в России.
«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», - прокомментировала ситуацию Каллас.

Она также отметила, что в настоящий момент бизнес Халлика находится на завершающей стадии закрытия. Компания оказывает услуги только одной эстонской фирме, находящейся в России. 

Напомним, вчера стало известно, что компания Stark Logistics, которая принадлежит супругу Каллас, продолжает возить грузы в Россию.

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