Украина внесла производителя «Lipton» и «Domestos» в список «спонсоров войны»

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Украинские власти внесли компанию Unilever, которые являются производителями «Lipton» и «Domestos», в список «спонсоров войны» из-за отказа покинуть российский рынок.
Украинские власти потребовали приостановить компанию осуществлять продажу продукции на территории РФ, однако, компания свою деятельность по реализации продуктов, не прекратила.
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