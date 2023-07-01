Украина ввела санкции на 10 лет в отношении россиян и российских компаний

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Санкции коснутся физических и юридических лиц
Украина ввела санкции на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц, в частности россиян, и 291 юрлица, среди которых есть российские компании и заводы, пишет 360tv.
Ранее Владимир Зеленский ввёл новые антироссийские санкции в отношении 178 человек, преимущественно обладателей российского гражданства.
Новые санкции, в частности, коснулись председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. Ограничения предусматривают блокировку активов лица на территории страны, взаимодействия экономических агентов Украины с подсанкционным гражданином.
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Мария Фирсова